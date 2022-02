Weißenhorn

vor 17 Min.

In der Fastenzeit stellt der Weltladen Weißenhorn eine "faire Tüte" zusammen

Plus Kirchengemeinden, der Frauenbund und der Weltladen Weißenhorn organisieren eine Aktion, die Genuss, Nachhaltigkeit und faire Wirtschaft in Einklang bringt.

Von Jens Noll

Genuss und Verzicht müssen in der Fastenzeit kein Widerspruch sein. Eine Aktion in Weißenhorn bringt beides unter einen Hut. Oder besser besagt: in eine Tüte. Schmackhafte Gerichte zubereiten mit Lebensmitteln aus fairem Handel ohne Ausbeutung von Menschen, Umwelt und Ressourcen - dieser Gedanke steckt hinter der "fairen Tüte", die der Weltladen Weißenhorn in den sieben Wochen von Aschermittwoch bis Ostern anbietet. Interessierte müssen diese allerdings vorbestellen.

