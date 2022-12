Klares Bekenntnis zu neuen Gewerbeflächen in Weißenhorn

Plus Die Stadt Weißenhorn will die Bauleitplanung für das Gebiet "Feldtörle" zum Abschluss bringen. Die Kritiker des Vorhabens werden im Bauausschuss überstimmt.

Seit Jahren steht das Gebiet "Feldtörle" als mögliche Erweiterungsfläche für das Weißenhorner Gewerbegebiet im Fokus. Bereits 2008 hatte der Stadtrat beschlossen, für das Areal südlich der Bahnlinie und nördlich der Illerberger Straße eine Bauleitplanung vorzunehmen. Aus Sicht der Stadtverwaltung und einer großen Mehrheit des Bauausschusses ist es nun an der Zeit, diese zu einem Abschluss zu bringen. Für eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung werden die Unterlagen bald ausgelegt. Unter anderem können dann Naturschutzverbände und weitere Träger öffentlicher Belange zu den Plänen Stellung nehmen.