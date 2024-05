Montessori-Schule will Kinderhaus in Weißenhorn übernehmen

Plus Der Betreuungseinrichtung in Weißenhorn steht ein Trägerwechsel bevor. Die Stadt trifft entsprechende Vorkehrungen, die Rechtsaufsicht muss noch zustimmen.

Noch wird das Montessori-Kinderhaus neben der Grundschule Süd in Weißenhorn von der evangelischen Kirche betrieben. Doch das wird sich voraussichtlich zum 1. September und damit zum neuen Betreuungsjahr ändern. Die ortsansässige Montessori-Schule möchte die Einrichtung gerne übernehmen. Stadtverwaltung und Stadtrat sind damit einverstanden. Außerdem soll die sogenannte "Schlawiner-Spielgruppe", die unter der Trägerschaft der Montessori-Schule steht, zu einer Krippengruppe mit 15 Plätzen werden.

Bereits Ende 2023 hatte die evangelische Kirche der Stadtverwaltung mitgeteilt, die Trägerschaft des Montessori-Kinderhauses abgegeben zu wollen. Laut Sitzungsvorlage hat daraufhin die Montessori-Schule Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen. In mehreren Gesprächen stimmten sich die Beteiligten über die inhaltliche Ausgestaltung der Vereinbarung über den Betrieb der Kindertageseinrichtung sowie über den Mietvertrag mit der Schule als zukünftigem Vertragspartner ab. Dem Stadtrat lagen in seiner jüngsten Sitzung entsprechende Entwürfe zur Abstimmung vor. Ein Beschluss des Gremiums war erforderlich, da die Vereinbarung der Rechtsaufsicht im Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt werden muss.