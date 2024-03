Radfahrer wird bei Unfall in Weißenhorn verletzt

Eine 33-jährige Autofahrerin stößt in Weißenhorn mit einem Fahrradfahrer zusammen, der bei dem Unfall leicht verletzt wird.

Eine 33-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag in der Ulmer Straße in Weißenhorn nach links in Richtung einer Tankstelle abgebogen. Wie die Polizei mitteilt, stieß sie dabei mit einem Radfahrer zusammen, der auf dem Radweg parallel zur Ulmer Straße unterwegs war.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall in Weißenhorn leicht verletzt

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht feststeht. (AZ)