Unfälle in Weißenhorn und Senden: Autos stoßen zusammen

Unachtsamkeit von Autofahrern führt zu zwei Verkehrsunfällen in Senden und Weißenhorn. Glücklicherweise wird dabei niemand verletzt.

Bei zwei Verkehrsunfällen in Weißenhorn und Senden ist am Mittwoch ein Schaden in Höhe von insgesamt ungefähr 3500 Euro entstanden. Dem Polizeibericht zufolge musste in Weißenhorn eine Autofahrerin in der Herzog-Georg-Straße verkehrsbedingt abbremsen. Ein ihr nachfolgender 58-Jähriger war unachtsam und konnte deshalb mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Wagen fuhr auf den anderen auf. In Senden fuhr nach Angaben der Polizei ein Autofahrer in der Hauptstraße rückwärts aus einer Parklücke und auf die Straße. Dabei missachtete er den fließenden Verkehr. Das Auto stieß mit einem anderen Pkw zusammen. (AZ)