Stadträte kritisieren Pläne für XXL-Garagen im Gewerbegebiet Weißenhorn

Neben dem Waschpark im Weißenhorner Gewerbegebiet ist etwas Großes geplant. Einen Komplex mit XXL-Garagen, 42 Stück an der Zahl, möchte ein Antragsteller auf der freien Fläche zwischen Ulmer Straße und Zeissstraße errichten. Der Weißenhorner Bauausschuss ist von dem Vorhaben jedoch alles anderes als begeistert. Mitgliedern des Gremiums wäre es deutlich lieber, wenn sich dort produzierendes Gewerbe ansiedeln würde.