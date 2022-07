Weißenhorn

13:19 Uhr

Totalschaden an zwei Autos durch Auffahrunfall in Weißenhorn

In der Illerberger Straße in Weißenhorn hat es am Dienstag gekracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den zwei beteiligten Autos auf rund 10.000 Euro.

Ein Schaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend in Weißenhorn entstanden. Laut Polizeibericht krachte es in der Illerberger Straße, von der A7 aus kommend, kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang. Aufgrund stockenden Verkehrs hielt ein BMW-Fahrer vor dem Kreisverkehr an. Ein Audi-Fahrer erkannte das Stauende zu spät und fuhr dem BMW trotz Vollbremsung hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der BMW-Fahrer erlitt Kopfschmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Gegen den Audi-Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

Themen folgen