Weißenhorn/Ulm

vor 2 Min.

Regionale Köche geben Tipps für ein ausgefallenes Ostermenü

Plus Lamm auf Spieß bis Rhabarber-Fichten-Dessert: Die Küchenchefs aus dem Anno in Weißenhorn und dem Seestern im Lago in Ulm stellen ihre festlichen Kreationen zum Nachkochen vor.

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

Wer seine Lieben verwöhnen möchte, tischt an Ostern etwas Besonderes auf. Zwei Küchenchefs aus der Region haben für uns ein gleichzeitig traditionelles und dennoch außergewöhnliches Drei-Gänge-Ostermenü kreiert.

Die Schlossgaststätte Anno 1460 in Weißenhorn stellt Ideen für die ersten beiden Gänge vor. Küchenchef Dan Serban hat sich für die Vorspeise vom Frühling inspirieren lassen, zum Hauptgang wird zartes Lamm serviert: "Bei der Auswahl der Gerichte habe ich darauf geachtet, dass ohne viel Aufwand ein herrliches Mahl entsteht." So lässt sich mehr Zeit bei den Lieben am Tisch statt in der Küche verbringen. Was wird in einer Sterneküche serviert? Das Gourmetrestaurant Seestern im Lago in Ulm ergänzt das Ostergericht um ein Dessert. Sternekoch Benedikt Wittek nimmt Zutaten aus der Natur und vereint diese in einer Kombination. Zwar nicht unbedingt zum exakten Nachkochen, aber zur Inspiration: das Rhabarber-Fichten-Dessert. Angedacht sind die Rezepte für vier Personen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen