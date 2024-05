Weißenhorn

vor 18 Min.

Unbekannte Person zerkratzt Auto: Polizei sucht Zeugen

Wer hat eine Sachbeschädigung an einem Auto in Weißenhorn beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise.

In Weißenhorn hat jemand am Samstag ein schwarzes Auto der Marke VW mutwillig beschädigt. Der Wagen stand in der Straße "Am Hochgericht".

In der Straße "Am Hochgericht" in Weißenhorn ist ein geparktes Auto mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzte eine bislang unbekannte Person am Samstag im Zeitraum zwischen 12 und 14.30 Uhr die komplette Beifahrerseite eines schwarzen VW Taigo. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)

