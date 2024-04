Unbekannte stehlen knapp 500 Gasflaschen von Firmengelände

Mehrere Personen dringend nachts in ein Firmengelände in Weißenhorn ein und beladen zwei Transporter mit Gasflaschen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Sie kamen mit zwei Transportern, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände und luden knapp 500 Gasflaschen auf: Diebe haben in der Nacht auf Freitag einen Beuteschaden in Höhe einer sechsstelligen Summe in Weißenhorn angerichtet. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei unmittelbar nach Mitternacht auf dem Gelände eines Unternehmens im Gewerbegebiet Eschach.

Ein Mitarbeiter der Firma überraschte die Einbrecher

Laut Polizeibericht verschaffte sich die aus mehreren Personen bestehende Täterschaft zunächst durch das Übersteigen eines Zaunes Zugang zum Gelände. Im weiteren Verlauf öffneten die Täter gewaltsam ein Zufahrtstor, sodass zwei Transporter einfahren konnten. Sie hatten es auf Gasflaschen abgesehen, die in Metallkörben im Außenbereich des Firmengeländes gelagert waren. Da die Einbrecher während der Tatausführung durch einen Mitarbeiter überrascht wurden, ergriffen sie die Flucht - und nahmen die Gasflaschen mit, die sie bereits eingeladen hatten.

Der Kriminaldauerdienst Memmingen nahm den Diebstahl auf, inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm die Ermittlungen übernommen. Um den Fall aufklären zu können, werden nun mögliche Zeuginnen und Zeugen gesucht. Die Kripo möchte konkret wissen: Wer hat am im Zeitraum zwischen Donnerstag, 25. April, 23.30 Uhr, und Freitag, 26. April, 4.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Daimlerstraße in Weißenhorn machen können? Insbesondere wird um Hinweise zu zwei eventuell auffällig schnell fahrenden Transportern gebeten. Die Kripo ist unter der Telefonnummer 0731/8013-0 erreichbar. (AZ)