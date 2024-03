Weißenhorn

V-Markt-Kreisel: Baustelle soll die Feuerwehr nicht behindern

Plus Warum die Planungen für den Umbau des Knotenpunkts in Weißenhorn bis ins Jahr 2025 dauern und warum die V-Markt-Zentrale noch keine Details zum Neubau nennt.

Von Jens Noll

Es wird schon viel diskutiert und geplant, aber bis tatsächlich die Arbeiten beginnen, wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Mitte/Ende 2025, so hatte es das federführende Staatliche Bauamt Krumbach jüngst mitgeteilt, soll eine baureife Planung für den Umbau des Verkehrsknotenpunkts Herzog-Georg-Straße/Illerberger Straße/Südtangente in Weißenhorn vorliegen. Unsere Redaktion hat beim zuständigen Ansprechpartner in der Behörde nachgefragt, warum das so lange dauert.

Dazu sagt der Bauoberrat Stefan Greineder: "Wir sind nicht unter einem erheblichen Zeitdruck, aber es ist auch nicht so, dass wir herumtrödeln können." Er nennt mehrere Faktoren, die den weiteren Zeitplan beeinflussen - ganz unabhängig davon, ob am Ende ein Kreisverkehr mit zwei Bypässen gebaut wird oder eine Kreuzung mit Ampeln.

