Unbekannte zünden Wahlplakate in Weißenhorn an

In Weißenhorn und Wallenhausen sind mehrere Wahlplakate beschädigt worden. Vor der Feuerwehr in Weißenhorn haben am Dienstagabend sogar welche gebrannt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Weißenhorn haben am Dienstagabend einen Brand vor ihrem Gerätehaus gelöscht. Gegen 20.45 Uhr, so teilt die Polizei mit, waren Wahlplakate diverser Parteien an der Illerberger Straße auf Höhe der Feuerwehr angezündet und dadurch zerstört worden. Befestigt waren sie an einem Laternenmast. Die Polizei Weißenhorn bittet um Zeugenhinweise Als Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, bemerkten sie im Stadtpark auf Höhe der Sporthalle ein weiteres angekokeltes Wahlplakat. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den zerstörten Wahlplakaten oder zur Täterschaft machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Diese hat die Telefonnummer 07309/9655-0. Auch im Ortsteil Wallenhausen wurden in den vergangenen Tagen mehrere Wahlplakate beschädigt. Die Taten ereignete sich nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstag, 2. September, und Montag, 4. September. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet dazu ebenfalls um Zeugenhinweise. (AZ)

