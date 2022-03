Auto prallt bei Winterrieden gegen Baum: Insassen verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagmorgen zwischen Reichau und Winterrieden ereignet. Der Fahrer hatte laut Polizei Alkohol getrunken.

Ein Auto ist am Sonntagmorgen bei Winterrieden frontal gegen einen Baum geprallt. Der 20-jährige Fahrer war gegen 8 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Reichau in Richtung der Gemeinde unterwegs. Der Polizei zufolge fuhr er zu schnell und kam in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab.

Unfall bei Winterrieden: Zwei Personen mussten ins Krankenhaus

Nach dem Unfall musste die Feuerwehr den Fahrer und den Beifahrer aus dem beschädigten Wagen befreien. Die beiden wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Klinikum gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Babenhausen, Klosterbeuren und Winterrieden mit circa 50 Mann sowie zwei Rettungswagenbesatzungen und eine Streife der Polizeiinspektion Memmingen. (AZ)