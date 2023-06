Unbekannte entsorgen Altreifen in einem Waldstück bei Weißenhorn

Zwischen Witzighausen und Weißenhorn hat jemand illegal alte Reifen in einem Waldstück abgelegt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In einem Waldstück zwischen Witzighausen und Weißenhorn haben eine oder mehrere unbekannte Personen verbotenerweise um die 50 Altreifen entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurden diese in der vergangenen Woche dort abgelegt. Die Fundstelle befindet sich nördlich der Staatsstraße 2019. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dieser Entsorgung machen können und/oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)