Angezapft mit einem Schlag

Dorffest Asch: Unter den Kastanien wird gefeiert

Wieder einmal in Aktion treten kann Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg am kommenden Samstag bei der Eröffnung des Ascher Dorffestes mit dem Bieranstich. Nicht mehr überbieten kann er allerdings seinen „Anzapfrekord“ aus dem Jahr 2018, als ihm ein einziger kräftiger Schlag genügte. In den Jahren 2020 und 2021 wurde das beliebte Fest unter den Kastanien in der Dorfstraße wegen Corona abgesagt und im vergangenen Jahr musste Karg nach seinem schweren Motorradunfall pausieren. Damals übernahmen der Chef der Dorffestvereine und sein Stellvertreter, Robert Steger und Michael Ried, diese ehrenvolle Aufgabe, bei der sich so mancher Politiker schon kräftig blamiert hat.

Musikalische Unterhaltung

Gespannt werden also die vielen Gäste vom Ort und aus der Nachbarschaft am Samstagabend verfolgen, wie sich Karg dieses Mal schlägt. Weniger spannend ist hingegen, welche Kapelle das Fest eröffnet, denn da sitzen traditionell die Ascher Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, die seit dem Jahr 2009 unter der Leitung von Xaver Wiedenmann stehen. Am Sonntag ist es die Blaskapelle Markt Leeder, die am Vormittag unter Leitung von Felix Tigges beim Frühschoppen und Weißwürsten für die musikalische Unterhaltung sorgt.

Die Jugend kommt am Nachmittag zum Zuge, im Wechsel sind es die Jugend- und die Juniorkapelle Fuchstal. Heuer ist es letztere, die in Aktion tritt. Ihr gehören junge Musikerinnen und Musiker der Vereine aus Asch, Denklingen, Leeder sowie Ober- und Unterdießen nach zweijähriger Ausbildung und vor dem Erreichen des bronzenen Abzeichens an, geleitet wird die Juniorkapelle von Julian Gleich.

Eine Premiere stellt am Abend der Auftritt des FTW-Blechbläserensembles dar, hinter dem sich acht Musiker der Musikgesellschaft „Harmonie Waal“ verbergen. Vor über 20 Jahren hatte man das Ensemble als Ergänzung zur großen Kapelle gegründet um die ganze Vielfalt der Blasmusik in der Ostallgäuer Gemeinde anbieten zu können, wie es hierzu auf der Internetseite heißt. Auftritte finden unter anderem bei Firmenfeiern, Kirchenkonzerten, Bockbierabenden oder Hochzeiten statt, zu hören war man bereits Anfang des Monats beim Gartenfest in Oberdießen.

Es sei nicht so einfach, meint Robert Steger, jedes Jahr für den Sonntagabend eine kleinere Gruppe zu finden, da die Blasmusikerinnen und Musiker gerade im Juli eine Vielzahl an Auftritten absolvieren und froh sind, zumindest den Sonntagabend mal „dienstfrei“ zu haben und daheim bleiben zu können.

Programm für die Kinder

Auf ihre Kosten kommen am Sonntag die jüngsten Dorffestbesucher. Der Vorsitzende des Sportvereins Alexander Vollmer betreut das Kinderprogramm am Nachmittag. Neben der Hüpfburg und dem Schminkstand wird er eine Schleuder aufstellen, bei der auf Ballwurf „Schaumküsse“ und Gummibärchen möglichst direkt in die Kindermünder fliegen. Für die Kinder ist das Dorffest ein ganz besonderer Termin, fällt er doch wieder einmal mit dem Beginn der zumindest teilweise langersehnten großen Ferien zusammen.

Das Programm

Samstag, 29. Juli

18.30 Uhr: Abendessen

19 Uhr: Gemütlicher Abend

mit der Ascher Musikkapelle

Sonntag, 30. Juli

10.30 Uhr: Weißwurstfrühstück und Beginn Schafkopfturnier

11 Uhr: Auftritt der Blaskapelle Markt Leeder

11.30 Uhr: Mittagstisch

13.30 Uhr: Kaffee und Kuchen vom Frauenbund

14 Uhr: Kinderprogramm mit Hüpfburg, Spielen und Schminken

15 Uhr: Auftritt der Juniorkapelle Fuchstal

17.30 Uhr: Festausklang mit den FTW-Blechbläserensemble aus Waal