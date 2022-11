Klimawandel

vor 34 Min.

Durch den Klimawandel fällt der erste Schnee in der Region immer später

Plus Unsere Winter werden kürzer. Grund dafür ist der Klimawandel. Daten zeigen, wie stark die Zahl der Schneetage in der Region zurückgeht. Und wie viel später der erste Schnee fällt.

Von Jonathan Lindenmaier Artikel anhören Shape

In den Alpen ist er schon gefallen, auf dem Feldberg auch, in unserer Region lässt er (noch) auf sich warten: der erste Schnee. Im Jahr 2021 hat unsere Redaktion am 25. November das erste Mal über Schneefall in Augsburg berichtet. Betrachtet man die Statistiken der vergangenen Jahre, ist das vergleichsweise spät. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fällt der erste Schnee in Augsburg durchschnittlich Mitte November. Doch die Statistik zeigt auch: Der Wintereinbruch setzt heute später ein als noch vor einigen Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen