1948: Als neues Geld im Traubenbräu ausgegeben wurde

Wie ein besonderer Einschnitt der deutschen Geschichte in der Stadt Krumbach ablief.

Von Manfred Keller

Die Währungsreform von 1948: Das Sommerthema der Schlagzeilen aus Politik und Wirtschaft in den Top-Meldungen der Tagespresse vor siebzig Jahren. Mit dieser Diktion meldet auch die Schwäbische Landeszeitung vom Samstag, 19. Juni 1948 aktuell das Neueste: „Das erste Gesetz zur Neuordnung des deutschen Geldwesens ist von den Militärregierungen Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Frankreichs verkündet worden und tritt am 20 Juni 1948 in Kraft. Die bisherige gültige deutsche Währung wurde durch dieses Gesetz aus dem Verkehr gezogen. Das neue Geld heißt die Deutsche Mark. Jede Deutsche Mark hat hundert Deutsche Pfennige“. Das alte Geld, die Reichsmark, ebenso die Rentenmark und die Geldscheine der Alliierten Militärbehörde wurden damit als ungültig erklärt und aus dem Zahlungsverkehr gezogen.

Die neuen Geldscheine waren bereits im Herbst 1947 in Amerika gedruckt worden und kamen in 23 000 Kisten Anfang März 1948 per Schiff in Bremerhaven an. Auf acht Sonderzüge verladen wurde die wertvolle Fracht nach Frankfurt/Main gebracht, um bis zur Ausgabe in den Gewölben der „Bank der Deutschen Länder“ gelagert zu werden. Diese Geschichte der Währungsreform von 1948 hat indes auch eine Vorgeschichte: Wie war das damals, drei Jahre nach dem schlimmsten Zusammenbruch, den die deutsche Geschichte je erlebte? Der Verfall der deutschen Währung zum offiziellen Kurs von 1 Reichsmark = 0,30 Dollar machte eine Reform erforderlich, um die deutsche Wirtschaft neu zu beleben und die Produktion anzukurbeln. Die Währungsreform, bei der per Stichtag die Reichsmark durch die Deutsche Mark-Währung ersetzt wurde, war auch durch den nach Kriegsende bestehenden Überhang an Kaufmitteln durch die latente, nur durch Preisvorschriften verdeckte Inflation notwendig geworden.

Die Ablieferung der alten Banknoten, die Anmeldung der RM-Bankguthaben und die erste Ausgabe des neuen Zahlungsmittels an die Bevölkerung regelten Gesetze der Militärregierungen. Die Erstausstattung bestand in einem Pro-Kopfbeitrag von insgesamt 60 Mark, wovon 40 Mark sofort ausgezahlt wurden, die restlichen 20 Mark zu einem späteren Zeitpunkt im September von 1948. Gewerbebetreibende erhielten ferner je beschäftigten Arbeitnehmer (ebenfalls gegen Ablieferung des gleichen Betrages an RM-Banknoten) einen „Geschäftsbeitrag“ von 60 Mark.

Nachdem seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zunächst „Streng vertrauliche“ Hinweise an sämtliche Ernährungsämter im Freistaat gingen, um die „Auszahlung der Kopfgeldquote“ zu regeln, widmete Krumbachs Bürgermeister Franz Aletsee dem „Geldumtausch“ eine umfassende öffentliche Bekanntmachung: Der Umtausch von R-Mark in D-Mark erfolgte in Krumbach am Sonntag, den 20. Juni 1948 in den durch städtische Mitarbeiter besetzten Ausgabebüros.

Zwei dieser Stellen waren im Rathaus selbst eingerichtet, zwei andere waren auch zentral am Marktplatz, nämlich in der Sparkasse und im benachbarten Gastlokal Traubenbräu untergebracht.

Die zur Abholung berechtigten Beauftragten eines Haushalts hatten sich unter Vorlage einer Legitimation auszuweisen (wie bei der Ausgabe der Lebensmittelkarten auch) und Personen, die bei der Lebensmittelkartenstelle nicht gemeldet waren, mussten außerdem die Personalpapiere wie Kennkarten, Personalausweise, Reiseabmeldebescheinigung für sämtliche Familienmitglieder vorlegen; ohne diese Unterlagen erfolgte keine Auszahlung.

Währungsreform und Marktwirtschaft brachten ab 1948 Angebot und Nachfrage in ein Gleichgewicht: Die D-Mark wurde eine der stabilsten Währungen der Welt und blieb dies bis zur Währungs-Umstellung durch den Euro am 1. Januar 2002.

