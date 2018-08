06.08.2018

22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Unfall auf der Burtenbacher Umgehungsstraße

Auf der Umgehungsstraße Burtenbach ist am Samstagmittag ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Günzburg schwer verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 11.40 Uhr. Ein 29-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, der auf der Hauptstraße in Burtenbach fuhr und am nördlichen Ortsausgang auf die Staatsstraße einbiegen wollte, hatte laut Polizei die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet. Dieser prallte gegen die linke Front des Kleintransporters und musste mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Staatsstraße 2025 war bis circa 14.30 Uhr gesperrt. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Burtenbach. (obe)

