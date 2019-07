vor 39 Min.

Aletshauser Firma Frosch bringt Wärme in die Welt

Seit Gründung vor 20 Jahren geht es mit dem Betrieb aufwärts. Pro Jahr werden eine Million Wärmflaschen hergestellt.

Von Brigitte Scholz

Die Wärmflasche, meist als rote Gummiflasche bekannt, wärmt seit langer Zeit die Frierenden – auch bei Bauch- und Rückenweh. Hugo Frosch, Gründer der gleichnamigen Firma, die in Aletshausen ihren Sitz hat: „Ich wollte die rote Gummiwärmflasche zu einem Designobjekt machen, das man selbst gern benutzt oder auch gerne verschenkt. Sie sollte so ansprechend sein, dass man das gute Stück auch auf dem Sofa liegen lassen kann.“ Beim Anblick der Fülle an Modellen, die die Firma nun im Angebot hat, muss man feststellen: Das ist Hugo Frosch gelungen. Solch kuschelige, farbenfrohe und witzige Wärmflaschen lachen einen einfach an. Das Bedürfnis nach Wärme hat jeder, egal ob Baby oder Senior. Und wenn die Wärme in solch einer ansprechenden Form daher kommt, wirkt sie nicht nur körperlich, sie wärmt auch die Seele.

Hugo Frosch ist von der Pike auf im Handwerk verwurzelt: Der Lehre als Maschinenschlosser folgte das Studium zum Wirtschaftsingenieur (FH), danach arbeitete er in einem Betrieb in Krumbach. Als sich hier eine Verlagerung nach Sachsen abzeichnete, entschloss er sich zur Selbstständigkeit. Ein Name für die Firma war gleich gefunden: Hugo Frosch – das ist einprägsam und mit dem Frosch als Logo schnell wiederzuerkennen.

Beginn in einer alten Schreinerei in Deisenhausen

In einer alten Schreinerei in Deisenhausen wurde mit der Produktion begonnen, die sich bald steigerte. Neue Maschinen wurden angeschafft. Schließlich reichte der Platz nicht mehr. Ein neues Gebäude wurde in Aletshausen gebaut, das seinen Energiebedarf aus Abwärme und Öko-Strom zu 100 Prozent abdeckt. Wie sich jetzt herausstellt, ist auch dieses schon zu klein, weitere Lagerräume sind angemietet. Mit seinen 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt er zur Zeit rund eine Million Wärmflaschen im Jahr her. Gearbeitet wird in drei Schichten von Montag bis Freitag; ab September kommt noch der Samstag dazu.

„Die Nachfrage nach den Standard- und Ökowärmflaschen ist höher, als wir produzieren können. Demnächst werden wir dann an die 1,5 Millionen Wärmflaschen herstellen“, sagt Hugo Frosch. Der Bau einer weiteren Produktions- und Lagerhalle ist geplant.

Was ist jetzt das Besondere an Hugo-Frosch-Wärmflaschen? Die geprüfte Sicherheit, die Erfüllung der strengen europäischen Qualitätsstandards ist für Frosch-Produkte selbstverständlich. Verschiedene Größen an Wärmflaschen sind im Angebot, eine Miniwärmflasche kommt demnächst hinzu, ein chinesischer Kunde hätte gern Wärmflaschen für Babys.

Das klassische Modell ist aus thermoplastischem Kunststoff – ihm haftet aber kein Kunststoff-Geruch an. Die „nackten“ Wärmflaschen werden dann einzeln eingekleidet: Die große Auswahl an originell entworfenen Bezügen für die Wärmflaschen sind allein schon ein fühlbares und optisches Vergnügen. So weich, so kuschelig, so witzig, in trendigen Farben und waschbar: Strick mit Goldfaden, warm und weich wie Lammfell, niedliche Bezüge mit Tiermotiven aus Ökobaumwolle oder Merino-Schurwolle.

Eine Öko-Wärmflasche entwickelt

Die Kreativität kennt bei Hugo Frosch keine Grenzen: Vor sieben Jahren entwickelte er seine Öko-Wärmflasche aus 90 Prozent nachwachsenden Rohstoffen wie Zuckerrohr – diese Öko-Wärmflasche kann man sogar als Kühlelement verwenden. Des Weiteren ließ er einen Bezug für Wärmflaschen nähen, in dem man die kalten Hände wärmen kann, einem Muff ähnlich. Auch richtig stylishe Sofakissen sind im Programm, in die man die Wärmflasche steckt, damit man sich den Rücken wärmen kann.

Jedes Produkt trägt ein Baumwollfähnchen mit dem Frosch-Logo. Auf dem Anhänger ist eine Beschreibung in europäischen Sprachen und auf chinesisch. Das ist wichtig, denn Chinesen legen Wert auf „Made in Germany“. Ein großer Teil der Produktion geht nach China, aber auch in europäische Länder. Und natürlich schätzen deutsche Kaufhäuser, Apotheken und Drogeriemärkte ebenfalls die Frosch-Produkte.

Als Hugo Frosch aus seinem Büro tritt und in die Produktionshalle schaut, sieht er gleich, dass an einer Maschine etwas nicht stimmt und muss eingreifen. Im Vorbeigehen klopft er noch schnell einen Stift am Gabelstapler gerade. Hier hat der Chef den Überblick und arbeitet voll im Betrieb mit.

Themen Folgen