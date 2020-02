17:00 Uhr

Als ein Krumbacher Wahlkampf zur Schlammschlacht wurde

Warum die Bürgermeisterwahl von 1966 bis heute als denkwürdig gilt und wie ein Extrablatt zum Rohrkrepierer wurde.

Von Hans Bosch

Zu Beginn des Jahres 1966 war noch alles ruhig. Nichts deutete im Januar darauf hin, dass Krumbach bis zur Berufung des ersten hauptamtlichen Bürgermeisters am 13. März einen Wahlkampf erleben sollte, der in der bisherigen städtischen Geschichte einmalig war und dies bis heute geblieben ist. Mit Stadtkämmerer Ludwig Mayer und Oberstudienrat Alfons Schmid bewarben sich vor 54 Jahren zwei bekannte Krumbacher um dieses Amt. Es blieb ruhig, sachlich und bei geringer Öffentlichkeitsarbeit. In der letzten Februarwoche kam es dann zu einer deftigen, turbulenten und einige Tage später sogar beleidigenden und schließlich gerichtsmäßigen Schlammschlacht zwischen den Anhängern der beiden Kandidaten.

Ludwig Mayer im Dezember 1967 als Bürgermeister bei der Grundsteinlegung für die Kirche Maria Hilf. Bild: Sammlung Mayer

Wie konnte das passieren? Blättern wir im Lokalteil der damaligen Mittelschwäbischen Nachrichten. Die erste Meldung über die anstehende Stadtrats- und Bürgermeisterwahl im März ist am 12. Januar zu lesen. Der Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins, Hans Bisle, ließ wissen: „Wir verzichten auf eine eigene Liste und stellen auch keinen eigenen Bürgermeisterbewerber.“ Am 20. Januar werden dann erstmals Namen genannt: Der amtierende ehrenamtliche 1. Bürgermeister Karl Kling gab auf einer Versammlung des Katholischen Werkvolks bekannt: „Die CSU und voraussichtlich alle im Stadtrat vertretenen Parteien schlagen Ludwig Mayer als gemeinsamen überparteilichen Kandidaten vor, der seit Jahrzehnten als Stadtkämmerer tätig und mit den Gegebenheiten in Krumbach vertraut ist.“ Damit besitze er als anerkannter Verwaltungsfachmann alle notwendigen Voraussetzungen für dieses verantwortungsvolle Amt.

Letzte Attacke der UFWG mit einem Seitenhieb auf Karl Kling: Anzeige der UFWG einen Tag vor der Wahl. Die Bürgermeisterwahl 1966 wurde zu einer Schlammschlacht. Bild: Hans Bosch

Zwei Tage später war es dann die Unabhängige Freie Wählergemeinschaft (UFWG), die Oberstudienrat Alfons Schmid als Bürgermeisterkandidaten vorstellte. Gleichzeitig wurde bekannt, die erst kurz vorher gegründete Wählergruppe werde den Krumbachern eine eigene Stadtratsliste bieten, die „16 Persönlichkeiten aus allen Bevölkerungsschichten“ aufweise. Am gleichen Tag war dann vom SPD-Ortsvorsitzenden Josef Matzka zu erfahren, seine Partei werde Ludwig Mayer unterstützen.

Ein erstes Wahlgeplänkel und zugleich Anzeichen für kommende härtere Diskussionen gab es im Stadtrat im Verlauf der nach der bayerischen Gemeindeordnung vorgeschriebenen Neuwahl eines 2. Bürgermeisters am 12. Februar. Dieser sollte das Amt nur bis zum Ende der Legislaturperiode im April innehaben. Die CSU verzichtete und so wurde Josef Matzka von der SPD vorgeschlagen. Die geheime Wahl brachte ein nicht erwartetes Ergebnis: Von den 16 Voten waren zehn ungültig, worauf Matzka verzichtete. Die zweite Wahl gab Einblick in die verwirrende Situation: Carl Reisch schlug als ältestes Mitglied dieses Gremiums Alois Kroner vor, der aber aus Altersgründen ablehnte. Trotzdem schritten die Stadträte zur Urne. Das Ergebnis: Vier Stimmen für Anton Schwarzmann, drei für Matzka, eine für Reisch und acht Ungültige. Die erforderliche Stichwahl endete mit sieben Voten für Matzka und sechs für Schwarzmann bei drei leeren Stimmzetteln. Die eindringliche Ermahnung von Bürgermeister Kling an Matzka fruchtete: Er nahm für die verbleibenden sechs Wochen das Amt des 2. Bürgermeisters an und sicherte ihm seine volle Unterstützung zu.

Wahlversammlung im Café Kaiser

Im Café Kaiser veranstaltete die UFWG ihre erste Wahlversammlung, in deren Verlauf sich Alfons Schmid vorstellte und betonte, dass ein Bürgermeister keineswegs ein Verwaltungsfachmann sein müsse, was sich an den Beispielen der Bürgermeister Kling und dessen Vorgänger Aletsee gezeigt habe. Sein Gegenkandidat Mayer sei ohnedies „nur eine Notlösung der verschiedenen Stadtratsparteien, die das Wort Verwaltungsfachmann als Aushängeschild benutzen“. Für ihn müsse ein Stadtoberhaupt „kontaktfähig und beweglich“ sein, ausgestattet „mit dem Geschick, die Kommune auch auf Bezirks- und Landesebene zu repräsentieren“. Schmid konkret: „Ich habe meine Beweglichkeit und Beziehungen im Verlauf meiner 23-jährigen Tätigkeiten in Krumbach genügend unter Beweis gestellt.“

Auch der amtierende Bürgermeister Karl Kling fühlte sich von der UFWG-Kritik so betroffen, dass er auf einer fast halbseitigen Anzeige zu den Vorwürfen an die Stadt Stellung nahm. Bild: Hans Bosch

Die CSU, SPD, FDP und die Wählergruppe der Heimatvertriebenen konterten wenige Tage später im voll besetzten Stadtsaal. Amtmann Mayer gab zu erkennen, dass er sich zu dieser Kandidatur nicht gedrängt habe, vielmehr gedrängt worden sei. Er begreife allerdings nicht, warum die UFWG, die einen fairen Wahlkampf angekündigt hatte, jetzt den „Grundsatz der Anständigkeit“ gebrochen habe. Ihre Ausführungen seien bewusst darauf ausgerichtet, „das Ansehen meiner Person herabzusetzen“. Sein Fazit daraus: „Es ist infam, mit welch unlauteren Mitteln mein Gegenkandidat die Bevölkerung für dumm verkauft.“

Zu einer vierstündigen Redeschlacht vor über 800 Zuhörern kam es dann drei Tage vor der Wahl im Stadtsaal. Veranstalter war die UFWG, über die der Berichterstatter das Resümee zog: „Erfreulich war, dass beide Seiten bereit sind, wieder zum Wohle der Stadt zusammenzuarbeiten, ganz gleich, wer die Geschicke der Stadt künftig leitet.“

Erste Flugblätter Mitte Februar

Ab Mitte Februar kamen die ersten Flugblätter heraus, in denen die Arbeit des bisherigen Stadtrats hart kritisiert wurde. Es folgten Prospekte und Zeitungsanzeigen mit Ansichten und Gegendarstellungen, die täglich an Schärfe zunahmen. Nach den beiden offiziellen Wahlveranstaltungen im Stadtsaal nahm die Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien weiter an Härte zu und erreichte in den letzten Tagen eine noch nie erlebte Dramatik. In den Abendstunden des Samstags wurde ein auswärts gedrucktes „Krumbacher Extrablatt“ der UFWG an alle Haushalte und in den Straßen verteilt. Sein Inhalt waren vielfach persönliche Angriffe auf Bürgermeister Kling, die weit unter die Gürtellinie gingen und Tage danach zur Veröffentlichung mehrerer „Ehrenerklärungen“ für diesen führten.

Das Extrablatt wurde letztlich zum „Rohrkrepierer“ für Alfons Schmid und seine Freunde. Sie hatten sich Rat von auswärtigen „Fachkräften“ geholt, was den Wahlkampf völlig aus dem Ruder laufen ließ. Einige Ausführungen in der Sonderausgabe wurden noch in der Nacht in einem Flugblatt der Mayer-Anhänger als „völlig falsch“ oder „stark montiert“ bezeichnet. So kam der damalige CSU-Bundestagsabgeordnete Leo Wagner aus Günzburg nachts nach Krumbach und dementierte die Erklärung, er habe die Kandidatur Schmids unterstützt. Gleiches tat das Dominikus-Ringeisenwerk in Ursberg. Und zwei Stadtratskandidaten der UFWG distanzierten sich noch in der Nacht öffentlich von der „Zeitung“.

Bei der Arbeit behindert

Damit nicht genug. Bis zum frühen Morgen herrschte auf Krumbachs Straßen „bewegtes Leben“. Die Verteiler der Gegendarstellungen wurden von Leuten des „Extrablatts“ belästigt, fotografiert oder bei ihrer Arbeit behindert. Noch in der Nacht wollte die Mayer-Gruppe eine einstweilige Verfügung erwirken, wonach das „Extrablatt“ nicht weiter verbreitet werden dürfe. Die Gegenseite schaltete die Polizei ein, weil auf der Mayer-Gegendarstellung kein Herausgeber genannt sei. Die Ordnungshüter lehnten das Gesuch ab und auch die einstweilige Verfügung eines Richters war zu dieser späten Nachtstunde nicht mehr zu erhalten.

Die Verteilung der gegenseitigen Flugblätter ging bis in den frühen Morgen weiter mit dem Ergebnis: Vor den Haustüren und in den Briefkästen fanden die Bewohner eine Fülle von „Aufklärungsmaterial“.

Ein heiterer Aspekt im harten Wahlkampf: Die Anzeige erschien bereits am 8. März 1966. Bild: Hans Bosch

Ab 8 Uhr gingen dann die Krumbacher zur Wahl. Am Abend wurde ausgezählt. Von den abgegebenen 4394 Stimmen erhielt Ludwig Mayer 3010 und Alfons Schmid 1384 Voten, bei einer Wahlbeteiligung von 77,76 Prozent. Mayer war dann bis zu seinem überraschenden Tod im Mai 1971 hauptamtlicher Bürgermeister. Am 8. August kam es zur Neuwahl, bei der der 34-jährige Regierungsrat am Straßenbauamt Augsburg, Georg Winkler, als einziger Bewerber antrat und mit großer Mehrheit zum neuen Stadtoberhaupt berufen wurde.

