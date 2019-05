12:00 Uhr

An der Einmündung zur B 300 hat es gekracht

Der Vordermann fuhr doch nicht los, wie eine Autofahrerin meinte. Sie brummte ihm mit ihrem Wagen hinten drauf. Wie es passiert ist bei Ziemetshausen.

Von Annegret Döring

Blechschaden in Höhe von rund 3000 Euro ist am Samstagvormittag gegen 9.35 Uhr bei einem Unfall bei Ziemetshausen entstanden. Unfallort war die Krumbacher Straße in Ziemetshausen, kurz vor der Einmündung zur B 300. Wie die Polizei berichtet, wollte dort ein 35-jähriger Autofahrer in die B 300 einbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Eine hinter ihm fahrende 28-jährige Pkw-Fahrerin hielt hinter dem Fahrzeug. Die Frau dachte laut Polizei, dass der vor ihr stehende Wagen losfahren würde, was dieser allerdings nicht tat. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den Vordermann auf.

