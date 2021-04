An der Thannhauser Kirche wird bald umgebaut

Plus Das nördliche Eingangsportal soll einen behindertengerechten Zugang über eine Rampe erhalten. Auch die Kirchhofmauer ist marode.

Umgestaltet werden soll der Eingang zur Thannhauser Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Die Umgestaltung soll im Zuge der Umgestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen erfolgen, die ab Mai geplant ist. Für die Baumaßnahmen an der Kirche wird eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis benötigt, die der Bauausschuss der Stadt in seiner jüngsten Sitzung beriet.

Geplant ist, die Treppenanlage am nördlichen Eingang zur Kirche umzubauen. Unter anderem sichert eine flache Rampenanlage mit vier Prozent Steigung den behindertengerechten Zugang. Die Stufen werden in Granit ausgeführt. Das Ausschussgremium billigte das Vorhaben mehrheitlich..

Flecken durch Feuchtigkeit an Thannhauser Kirchhofmauer

Ebenfalls eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis braucht die Sanierung der Friedhofsmauer an ihrer Westgrenze. Sie soll unterfangen und abgedichtet werden, denn sie zeigt Feuchtigkeitsschäden. Putz der Mauer und auch der Anstrich müssen erneuert werden. Die Mauerkrone soll eine Abdeckung erhalten und auch die Gedenktafeln, die an der Mauer angebracht sind, sollen restauriert werden. Auf einer heißt es zum Beispiel: "Im Kreuze ist Heil. Dieser Friedhof wurde im Jahre 1871 um die Hälfte erweitert von der Pfarr-Gemeinde mit vieler Mühe und großem Kosten-Aufwand angelegt." Der Bauausschuss befürwortete auch dieses Vorhaben. Der Beschluss, der das Vorhaben befürwortet, fiel einstimmig.

Diözese Augsburg muss dem Bauvorhaben noch zustimmen

Wann das Bauprojekt begonnen wird, ist indes noch unklar. Das Projekt sei erst in der Planungsphase, erklärte Pfarrer Florian Bach auf Nachfrage im Gespräch mit unserer Redaktion. Zuerst müsse die Diözese Augsburg ihre Genehmigung für die Baumaßnahmen erteilen. Auch über die Baukosten könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, so der Thannhauser Stadtpfarrer.

