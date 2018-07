vor 56 Min.

Auto kollidiert mit Radler: 84-Jähriger stirbt bei Waldstetten

Ein 84-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter gestorben. Er kam aus demselben Ort wie der Autofahrer.

Von Till Hofmann

Am späten Dienstagnachmittag war der Spatenstich für den Radweg zwischen Waldstetten und Oxenbronn geplant. Er musste aus einem tragischen Grund abgesagt werden. Denn auf der Straße von Waldstetten nach Oxenbronn starb am Nachmittag ein 84 Jahre alter Radfahrer. Ein Kleintransporter, der in derselben Fahrtrichtung unterwegs war, kollidierte mit dem Radler. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug fuhr frontal auf den Radler. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, vermag die Polizei derzeit nicht zu erklären. Wurde der Senior übersehen? „Mit dem Stand der Sonne kann das eigentlich nichts zu tun haben“, sagte ein Beamter gegenüber unserer Redaktion.

Ein Gutachter untersuchte am Unglücksort den Unfallhergang. Die Straße war für den Verkehr für mehrere Stunden komplett gesperrt. Unfallopfer und der Fahrer des Kleintransporters stammen beide aus demselben Ort. Die Polizei war um 15.46 Uhr alarmiert worden. Die bittere Erkenntnis: Hätte es zwischen beiden Orten bereits einen Radweg gegeben, würde der 84-Jährige noch leben.

