vor 38 Min.

Autofahrer unter Drogen und alkoholisiert unterwegs

Einen Alkoholsünder am Steuer eines Autos erwischte die Polizei am Freitagabend in Thannhausen. Foto:

Verkehrsverstöße zweier Autofahrer stellten Polizeistreifen am Freitagabend im Mindel- und im Zusamtal fest. Welche das waren.

Angezeigt werden zwei Autofahrer, die im Rahmen von Verkehrskontrollen am Freitagabend der Polizei erwischt wurden. Gegen 21 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Krumbach, in Ziemetshausen einen 22 Jahre alten Fahrzeugführer. Der junge Mann fiel mit erweiterten Pupillen auf. Ein Drogentest bestätigte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizisten verboten ihm das Weiterfahren und ihm wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Zeitgleich kontrollierte eine weitere Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Krumbach in Thannhausen einen 30-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser stand unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille, so die Polizei in ihrem Bericht. (adö)

