vor 45 Min.

Babyglück zum neuen Jahr in Krumbach

Luis ist das erste Baby in der Region im Jahr 2020. Wie sich die Zahl der Geburten in Krumbach entwickelt hat.

Von Elisabeth Schmid

Das erste Baby im neuen Jahr in der Region heißt Luis Reinhold Horntrich. Er ist am 1. Januar um 13.17 Uhr in der Klinik in Krumbach geboren. Der kleine Luis ist 3750 Gramm schwer. Seine beiden Schwestern, 12 und zwei Jahre alt, haben sich zusammen mit ihren Eltern sehr über ihren kleinen Bruder gefreut. Für Daniela Horntrich ist es das dritte Kind. Sie lebt mit ihrem Mann, den Kindern und zwei Hunden in Burtenbach.

Ihr Mann arbeitet selbstständig und ist Anbieter von Strom- und Gasverträgen. Daniela Horntrich ist in Biedenkopf in Hessen geboren. Später zog sie in die Oberpfalz, um im sozialen Bereich zu studieren. Dort leben auch ihre drei Schwestern. Eine Schwester ist auch an einem 1. Januar geboren, erzählt Daniela Horntrich.

Ihr Mann und sie haben sich bei einem Onlinespiel im Internet kennengelernt. Sie trafen sich und es war Liebe auf den ersten Blick. Der Mann wohnte in Bayern, sie in der Oberpfalz. „Jedes Wochenende fuhr mein Mann die 180 Kilometer, um mich zu sehen“, erinnert sich die junge Mutter.

Sie beschlossen, zu heiraten und leben jetzt gemeinsam in Burtenbach. Die Eltern und Geschwister leben in der Oberpfalz. Momentan ist ihre Mutter zu Besuch, um ihre Tochter zu unterstützen.

Ein viertes Kind kann sich die Familie durchaus noch vorstellen. Für das neue Jahr wünscht sich Daniela Horntrich vor allem Gesundheit für sich und ihre Familie.

422 Babys im Jahr 2019

Im Jahr 2019 wurden in der Krumbacher Klinik 422 Babys geboren, war dort zu erfahren. Es gab im vergangenen Jahr auch ein „Christkind“, ein kleines Mädchen aus Krumbach. Zum Ende des Jahres wurden zwei Kinder geboren. Die Tendenz bei der Geburtenzahl ist insgesamt steigend.

Daniela Horntrich darf bald nach Hause und freut sich auf ihr Leben mit der Familie und mit dem Neuzuwachs, den kleinen Luis.

Themen folgen