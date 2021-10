Fahrer wollte Traktor überholen: Unfall mit 12.000 Euro Schaden

Ein Landwirt will mit seinem Traktorengespann bei Balzhausen von der Straße abbiegen. Das erkennt ein Autofahrer, der hinter ihm überholen will, zu spät.

Bei einem Verkehrsunfall beim Abbiegen ist am Mittwochnachmittag in Balzhausen ein Schaden von 12.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 70-jähriger Landwirt gegen 16 Uhr mit seinem Traktor samt Anhänger von der Staatsstraße 2525 nach links in einen Feldweg abbiegen.

Der Fahrer wollte den Traktor überholen

Ein nachfolgender 35-jähriger Fahrer eines Kastenwagens erkannte dies nicht und wollte das Gespann überholen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. (AZ)