Bauherr und Planer ändern Bauplanung „Am Mühlweg“

Auf dem geplanten „Baugebiet Am Mühlweg“ von Balzhausen steht momentan noch ein längst stillgelegter Gockel-Mastbetrieb, der für den Neubau eines Einfamilienhauses mit integrierter Doppelgarage abgebrochen werden soll. Die Gemeinde ist der Auffassung, das Gebiet sei Außenbereich, das Landratsamt, es ist Innenbereich. Bevor dies geklärt ist, ruht die gesamte Bauleitplanung.

Gemeinderäte verweigern Zusage für den Bau eines Wohnhauses wegen ungesicherter Erschließung und fehlendem Vertrag

Von Karl Kleiber

Im Gemeinderat Balzhausen stand erneut das Baugebiet „Am Mühlweg“, das von einem privaten Grundstücksbesitzer geplant ist, auf der Tagesordnung. Er und Planer Architekt Gerhard Glogger haben inzwischen die Bebauungsplanung geändert, die sich nach Auffassung des Bauamtes der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Thannhausen im Außenbereich befindet. Dadurch sind der erstellte Bebauungsplan „Wohngebiet Am Mühlweg“, der bereits geänderte Flächen-Nutzungsplan sowie die Bauleitplanung auf Eis gelegt.

Architekt Gerhard Glogger, vom gleichnamigen Büro in Balzhausen stellte in der Sitzung im November 2019 den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes (BBP) „Am Mühlweg“ vor. Nach ausführlicher Erläuterung wurde dieser durch die Räte einstimmig gebilligt und der Beschluss gefasst, die VG-Verwaltung wird in Abstimmung mit dem Planer beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Behörden und Träger öffentlicher Belange durchzuführen. Weitere Verfahrensschritte wurden bisher nicht mehr getätigt.

Damals wurde einvernehmlich und eindeutig festgestellt, dass sich das Vorhaben bauplanungsrechtlich im Außenbereich und nicht im überplanten Innenbereich Balzhausens befindet. Deshalb muss es auf Grundlagen des Baugesetzbuches baurechtlich beurteilt werden. So war auch die Rechtsauffassung des Antragstellers. Aus diesem Aspekt wurde von diesem bei der Gemeinde ein Antrag zur Aufstellung einer Bauleitplanung eingereicht. Auf Grundlage des Antrags hat der Gemeinderat im November 2019 die Aufstellung eines Bebauungsplanes (BBP) beschlossen. Der Entwurf wurde Ende 2019 vier Wochen öffentlich ausgelegt.

Nun wurde eine neue Bauplanung vorgelegt, aus der ersichtlich ist, dass das geplante Einfamilienhaus mit integrierter Doppelgarage nach Norden verschoben werden soll. Dadurch befindet sich nach Auffassung des Bauamtes das Vorhaben nach wie vor im Außenbereich, der grundsätzlich von einer Bebauung freizuhalten ist. Zudem entspricht es keiner Privilegierung für den Außenbereich wie Land- und Forstwirtschaft. Eine ausnahmsweise Zulässigkeit ist gleichfalls nicht gegeben, da schon die Beteiligung der Öffentlichkeit zum BBP Beeinträchtigungen öffentlicher Belange aufgezeigt hatte. Des Weiteren ist die verkehrliche Erschließung aktuell auch nicht gesichert, da es sich bei der Zufahrtsstraße nur um einen asphaltierten Wirtschaftsweg handelt, der nach eingehender Betrachtung eventuell auszubauen ist. Um dies alles zu regeln war zwischen Gemeinde und Bauherr ein städtebaulicher Vertrag vorgesehen. Da das Bebauungsplan-verfahren bisher nicht weitergeführt wurde, liegt auch der vorgenannte Vertrag nur als Entwurf vor und wurde noch nicht abschließend einvernehmlich fertiggestellt.

Dieser Vertrag war laut Bürgermeister Mayer für Bauherrn und Planer nicht akzeptabel. Deshalb wird nach inoffizieller Information aus dem Landratsamt (LRA) Günzburg aktuell der BBP „Wohngebiet Am Mühlweg“ nicht weiter verfolgt, da das Amt der Ansicht sei, dass das Baugrundstück im Innerortsbereich sei. Damit ruht bis auf Weiteres auch die von der Gemeinde Balzhausen bereits in Angriff genommene Bauleitplanung für dieses Gebiet. Abschließend meinte der Bürgermeister, es ist abzuwarten, wie das LRA letztendlich entscheidet. Einstimmig wurde dem Bauantrag die gemeindliche Zusage verweigert.

