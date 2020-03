vor 22 Min.

Belebung der Innenstadt

Carsten Pothmann möchte Bürgermeister von Thannhausen werden

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Kreis zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten stellen wir im Rahmen einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vor. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. Heute: Carsten Pothmann. Er ist einer von drei Kandidaten, die den langjährigen Bürgermeister Georg Schwarz von Thannhausen ablösen wollen. Schwarz kandidiert nicht mehr.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Ich stehe für eine unvoreingenommene Bewertung der anstehenden Herausforderungen von Thannhausen. Mir ist es wichtig, dass wir in Thannhausen gemeinsam Verbesserungen für ein Generationen übergreifendes, gutes Leben in Thannhausen erzielen.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Ich habe unter anderem die Belebung der Innenstadt von Thanhausen, bezahlbares Wohnen, eine Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung in der Stadt sowie neue Wege der kommunalen Wirtschaftsentwicklung als wichtige Handlungsfelder identifiziert.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Nur dann, wenn anstelle von sachorientierter, pragmatischer Politik Frontenbildung die Umsetzung von Entscheidungen behindert. Ich selber werde dazu beitragen, dass in der Stadt Thannhausen in den kommenden sechs Jahren ein sachorientierter, konstruktiver Umgang zur Lösung der anstehenden Herausforderungen praktiziert wird.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Aktuell sind das Café „Miguel“ sowie die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt für mich Orte der Ruhe und Entspannung.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Ich würde gerne den Philosophen Richard David Precht treffen und ihm Fragen zu essenziellen Fragen des Lebens stellen, z. B. zu Ethik, Moral, Sterbehilfe, Sozialverhalten. (zg)

