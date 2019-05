11:47 Uhr

Betrunken am Steuer - Unfall in Ziemetshausen

Ein betrunkener Fahrer hat im Berich von Ziemetshausen einen Unfall verursacht. Dies meldet die Polizei in ihrem Bericht (Symbolbild).

Auf einer Kreuzung im Bereich von Ziemetshausen krachte es. Welche Folgen dies für einen 36-jährigen Fahrer hat.

Am Dienstag gegen 16.10 Uhr kam es im Bereich von Ziemetshausen zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Krumbacher Straße in die B 300. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte laut Bericht der Polizei eine 25-jährige Pkw-Fahrerin, welche verkehrsbedingt halten musste, zu spät und fuhr auf diese auf.

Sowohl die 25-Jährige, als auch die zweijährige Tochter kamen verletzt ins Krankenhaus. Beim 36-Jährigen wurde, so die Polizei, Alkoholeinfluss festgestellt. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Strafanzeige erstellt. (zg)

