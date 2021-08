Motorradfahrer kommt bei Unfall bei Breitenthal ums Leben

Zusammenstoß mit einem abbiegenden Traktor auf der Verbindungsstraße Richtung Glaserhof. 52-jähriger Motorradfahrer erliegt am Unfallort seinen Verletzungen.

Am Samstagnachmittag, um 16.35 Uhr, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen Breitenthal und der Staatsstraße 2019. Dabei kam ein 52-jähriger Motorradfahrer ums Leben.

Ein 27-jähriger Traktorfahrer befuhr die Ingstetter Straße in Breitenthal in nördliche Richtung. Hinter ihm fuhr ein weiterer Traktor mit Anhänger, geführt von einer 22-jährigen Frau. Außerorts auf halber Strecke in Richtung Staatsstraße 2019/Glaserhof wollte laut Bericht der Polizei der männliche Traktorfahrer nach links in ein Feld abbiegen. Hierbei übersah er, wie die Polizei weiter schildert, einen von hinten kommenden 52-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Maschine gerade beide Traktoren überholen wollte.

Motorrad prallt in die linke Seite des Traktors

Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte frontal in die linke Seite des abbiegenden Traktors. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Behandlung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt starb der Motorradfahrer am Unfallort an seinen erlittenen Verletzungen.

Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs ein Sachverständiger an den Unfallört bestellt. Im Einsatz waren neben den Rettungskräften noch die Feuerwehren aus Breitenthal und Deisenhausen und das Kriseninterventionsteam. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt, schreibt die Polizei abschließend in ihrem Bericht. (AZ)