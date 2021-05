74-jähriger Rollerfahrer bei Unfall nahe Oberrieder Weiher schwer verletzt

Ein 74-jähriger Rollerfahrer hat sich bei einem Unfall am Sonntagmittag in der Nähe des Oberrieder Weihers schwer verletzt.

Weil er zu spät reagierte, hat sich ein Rollerfahrer bei einem Unfall in der Nähe des Oberrieder Weihers am Sonntag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 13.25 Uhr auf der Staatsstraße 2018. Dort fuhren zwei Rollerfahrer von Breitenthal kommend in Richtung Nattenhausen.

Rollerfahrer stürzt an Abzweigung zum Oberrieder Weiher

An der Abzweigung zum Oberrieder Weiher entschied sich der erste der beiden, nach rechts, in Richtung Oberrieder Weiher abzubiegen. Der nachfolgende, 74-jährige Rollerfahrer realisierte dies offensichtlich zu spät und geriet seinerseits beim Versuch, nach rechts abzubiegen, ins Schlingern, touchierte ein Verkehrszeichen an der dortigen Verkehrsinsel und stürzte anschließend mit seinem Roller.

Der 74-jährige musste schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt in eine Klinik verbracht werden. Den Schaden am Roller gibt die Polizei mit rund 1.400 Euro an. (AZ)

