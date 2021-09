Bundestagswahl 2021

vor 18 Min.

Was Gerechtigkeit für Familien und Rentner im Wahlkreis Neu-Ulm bedeutet

Was kann die Politik für Familien und Senioren tun? Die Bundestagswahl-Kandidaten im Wahlkreis Neu-Ulm haben sehr unterschiedliche Ansätze.

Plus Die Belastung für Familien ist in der Corona-Krise groß. Ebenso für Senioren. Was kann die Politik für sie tun? Die Kandidaten im Wahlkreis Neu-Ulm haben sehr unterschiedliche Ansätze.

Wie ein roter Faden zog sich das Thema Corona durch nahezu alle Aspekte des Wahlpodiums in der Illertisser Schranne. Auch bei der Familienpolitik, wo es unter anderem um die digitale Ausstattung der Schulen ging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen