vor 20 Min.

„Das Holz muss zu mir sprechen“

Nächsten Sonntag öffnet der Rettenbacher Holzkünstler Bernhard Schmid seine Galerie und seine Werkstatt.

Von Gertrud Adlassnig

Bernhard Schmid und Holz sind zwei Begriffe, die sich nicht trennen lassen. Seit 30 Jahren lebt, denkt und arbeitet der Holzkünstler und gelernte Schreiner mit dem faszinierenden Naturmaterial. 1999 kam er aus dem Raum Augsburg nach Rettenbach, wo er sich seither ganz auf die künstlerische, schöpferische Seite der Holzbearbeitung konzentriert. Nun will er sein persönliches Jubiläum – vor drei Jahrzehnten hat sich Bernhard Schmid in Langerringen selbstständig gemacht – mit Freunden, Holzliebhabern, Kunstbegeisterten und Neugierigen feiern.

Am kommenden Sonntagnachmittag öffnet er sein Holzhaus in Rettenbach, empfängt Gäste in der Galerie und in der Werkstatt, zeigt einen bunten Querschnitt durch sein Schaffen. Natürlich steht Bernhard Schmid auch für Fragen zur Verfügung. Und die werden sicher gestellt werden. Denn die Werke von Schmid haben zwei Seiten: eine ästhetische, die sich dem Betrachter sofort erschließt, und eine metaphorische, die über den Werktitel und zahlreiche Hintergrundinformationen neue Dimensionen erschließen.

Wer die Kunst von Bernhard Schmid nicht nur genießen, sondern auch verstehen will, muss sich auf das Material und den Künstler einlassen. Schmid sammelt in ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus Bäume. Bäume, die ihren eigenen Charakter, ihr individuelles Schicksal hatten. Kirschbäume, Apfelbäume, Buchen, Exoten, doch ausschließlich Bäume, die nicht die forstwirtschaftlichen Normen erfüllen, sondern Individuen sind.

Dank seiner weitgestreuten Kontakte erhält er Baumstämme aus der Wilhelma, aus Klostergärten, aus Privatbesitz. Und wenn sie dann in Rettenbach angekommen sind, ihres Wurzelstocks beraubt und abgestorben, werden sie zu neuem, unerwartetem Leben erweckt. „Ich gehe nicht mit einem Plan an mein Material heran, sondern lass mich von ihm leiten.“ Natürlich habe er auch manchmal eine Vorstellung, was er machen möchte, etwa bei der Serie von Kugeln. „Bei denen habe ich einen Quader in eine Kugel umgestaltet, diese ausgehöhlt und Teile der Jahresringe entfernt.“ Aber so ein Projekt gehe nur, wenn auch das Holz mitmacht, „zu mir spricht“, wie der Künstler sagt. Er könne dem Material nichts aufzwingen, was nicht in ihm stecke. „Und ich muss in mir selbst ruhen, um ihm gerecht werden zu können. Deshalb kann es Jahre dauern, bis ein Werk vollendet ist.“

In Rettenbach erwarten den Besucher kleine Holzbilder, auf Skizzenbücher aufgezogen, Skulpturen mit feiner sorgfältig geölter Oberfläche, teils farbig gefasst, vom handgroßen Objekt bis zur Monumentalstatue. Und ganz neu, auch Bilder von Holzarbeiten, in Glas emailliert und so auch für den Außenbereich tauglich. Es lohnt sich, etwas Zeit mitzubringen am kommenden Sonntag, 13. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr, denn die Vielfalt von Schmids Arbeiten verlangen vom Betrachter Muse.

Bernhard Schmid verarbeitet in seinen Werken auch sein Leben, seine Erfahrungen, seine Brüche, seine Reifeprozesse. Und wenn auch sein ganz individuelles Schicksal, seine seelische Verfassung den Motor für das Kunstwerk darstellen, ist es doch weit mehr als ein persönliches Statement, das entsteht. Die Holzobjekte von Bernhard Schmid sind Zeugen des Lebens überhaupt. Sie erstehen aus dem Leben eines Baumes und dem eines Menschen und werden im schöpferischen Akt des Künstlers zu allgemeingültigen Aussagen.

Themen Folgen