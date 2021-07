Deisenhausen

12.07.2021

Kampf gegen das Feuer: So lief der Großeinsatz in Deisenhausen ab

In Deisenhausen ist am Montagnachmittag ein Landwirtschaftliches Gebäude in Brand geraten.

Plus Einsatzkräfte aus zwei Landkreisen haben am Montag gegen ein Feuer gekämpft, das in Deisenhausen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen war.

Von Rebekka Jakob

Mit einem Großeinsatz hat die Woche für die Feuerwehren im südlichen Landkreis Günzburg angefangen: Zahlreiche Einsatzfahrzeuge rückten am Montagnachmittag nach Deisenhausen aus. Dort ist aus bislang ungeklärter Ursache ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, um wenigstens das Wohnhaus des Anwesens vor dem Feuer zu bewahren.

