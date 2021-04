Diskussion um neues Balzhauser Gewerbegebiet

Warum der Stadtrat Thannhausen Bedenken mit Blick auf die Ausweisung eines Gebiets südlich von Burg hat und wie die weitere Planung der Gemeinde Balzhausen aussieht

Balzhausen Die Firma Elektrotechnik Hafner ist seit 1920 in Balzhausen aktiv und hat sich in dieser Zeit zu einem überregionalen Betrieb mit rund 170 Mitarbeitern entwickelt. Welche Erweiterungsmöglichkeiten gibt es für die Firma? Dies wird zwischen der Stadt Thannhausen und der Gemeinde Balzhausen kontrovers debattiert.

Architekt Gerhard Glogger erläuterte die Entwicklung im Balzhauser Gemeinderat. Anfang der 1970er Jahre siedelten sich die Kfz-Werkstatt und der Bereich Netztechnik der Firma Hafner im Erlenweg von Burg an.

Um einen geordneten Betriebsablauf zu gewährleisten, möchte das Unternehmen, so Glogger, nun seine Betriebsfläche erweitern. Beabsichtigt ist eine Hallen-Bebauung westlich der Staatsstraße 2025 gegenüber des bestehenden Betriebes.

Die Gemeinde Balzhausen hat mit Blick darauf bereits in der Sitzung im November 2019 die Vorentwürfe zur Änderung des Flächennutzungs- und des Bebauungsplanes für das „Gewerbegebiet Anger Nord“ gebilligt, das sich südlich des Thannhauser Ortsteils Burg befindet.

Glogger sprach jetzt nur die relevanten Anregungen und Einwände an. Ein Bewohner von Burg monierte die Höhe der Gebäude. Glogger widersprach diesem Einwand und hält, wie die Gemeinde auch, an den erstellten Plänen fest.

Die Stadt Thannhausen erinnerte in ihren Anmerkungen daran, dass sie bereits 2011 bei der Ausweisung des Gewerbegebietes „Leihwegfeld“ östlich der Staatsstraße 2025 (ebenfalls angrenzend an den Ortsteil Burg) ihre Bedenken äußerte.

Diese blieben damals unberücksichtigt. Durch die erneute Ausweisung des gut 20.000 Quadratmeter großen Gewerbegebietes (nun westlich der Staatsstraße) verschärfe sich die Situation.

Der Stadtrat Thannhausen habe erhebliche Bedenken und behält sich ein Normen-Kontrollverfahren beim Oberverwaltungsgericht vor, war in der Sitzung zu erfahren. Auch das Landratsamt Günzburg (Abteilung Ortsplanung) sei nicht von dem Vorhaben begeistert, sagte Glogger. Es empfahl die Suche nach einem anderen Standort, die laut Architekt bereits durchgeführt wurde.

Als Alternative wurde die Restfläche am Leihwegfeld begutachtet, die sich als zu klein erwies. Die Alternativen zwei und drei im Südosten von Balzhausen stünden auch nicht zur Verfügung, da die Besitzer nicht verkaufen wollen. Zudem wären die beiden Standorte zu weit vom Stamm-Betrieb entfernt, was nicht wirtschaftlich sei. Deshalb hält der Bauherr am vorgesehenen Standort unter Berücksichtigung aller Festsetzungen fest.

In einem Sammel-Beschluss wurden die Entwürfe von Bebauungs- und Flächen-Nutzungsplan „Gewerbegebiet Anger Nord“ sowie die eingearbeiteten Anregungen und Einwände ohne Gegenstimme befürwortet.

Die Verwaltung wurde beauftragt, in Abstimmung mit dem Architekturbüro die erneute Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange bei einer zweiten Auslegung durchzuführen.