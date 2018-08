vor 38 Min.

Ein besonderes musikalisches Signal in Krumbach

Welche Akzente beim ASM-Musikantenstammtisch in Krumbach gesetzt werden und welche weiteren Großereignisse der Blasmusik noch anstehen.

Von Peter Bauer

Eine „Lücke“ bei den Bezirksmusikfesten? Derzeit kaum vorstellbar. In einigen Wochen beginnt das Bezirksmusikfest in Balzhausen, auch für das Bezirksmusikifest 2019 in Nattenhausen laufen bereits die Planungen. „Aber damals, nach 2010, hatten wir bei den Bezirksmusikfesten tatsächlich eine fünfjährige Lücke“, erinnert sich Franz Alstetter, Vorsitzender des heimischen Bezirks 11 Tisogau des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM). So reifte die Idee, einen Musikantenstammtisch im Rahmen der Festwoche ins Leben zu rufen. 2013 fand er erstmals statt. Alstetter freut sich, dass sich der Stammtisch inzwischen gewissermaßen zu einer Traditionsveranstaltung entwickelt hat, der immer am ersten Sonntag der Krumbacher Festwoche stattfindet. Diesmal beginnt der Musikantenstammtisch am Sonntag, 2. September, um 9.30 Uhr im Festzelt.

Der Musikantenstammtisch stehe für Freundschaft und Gemeinschaftsgeist unter den Musikern. Zu den Höhepunkten gehörten auch immer wieder die Besuche der jeweiligen Miss-ASM, die die Verlosung von Preisen übernahm. Der Verein, der im Verhältnis zu seiner Mitgliederzahl am stärksten beim Musikantenstammtisch vertreten ist, gewinnt einen Auftritt bei der Krumbacher Festwoche. 2017 war dies der Musikverein Balzhausen mit einer Beteiligungsquote von 58 Prozent gemessen an der Mitgliederzahl. Zu gewinnen gibt es, so berichtet Alstetter, noch etliche Sachpreise wie zweimal 50 Liter Bier (zur Verfügung gestellt von den Brauereien Autenried und Riegele), 30 Portionen Leberkäs mit Kartoffelsalat von Festwirt Falk und einen Notengutschein (Sparkasse). Immer mehr werden beim Musikantenstammtisch auch die Jugendkapellen einbezogen. Für die Jugendkapellen ist heuer der Hauptpreis ein Auftritt tim Allgäuer Skylinepark. Als weitere Sachpreise gibt es insgesamt 360 Zott-Snacks, verteilt auf drei Portionen. Bei der Verlosung wird die Krumbacher Jungmusikerin Julia Plail in Aktion treten.

Alstetter freut sich, dass heuer auch der Präsident des ASM, Franz Pschierer beim Musikantenstammtisch anwesend sein wird. Zudem spendiert Festwirt Falk jedem Musiker, der in Tracht zum Musikantenstammtisch kommt, ein Paar Weißwürste mit Breze. Der Musikverein Balzhausen umrahmt den Musikantenstammtisch musikalisch. Ein unvergessliches Erlebnis ist Jahr für Jahr der Gemeinschaftschor der anwesenden Musiker. Heuer wird die Polka „Wir Musikanten“ gespielt.

Für die Blassmusik ist 2018 ein besonderes Jahr. Bereits im Frühling fand in Ziemetshausen anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Musikvereinigung Ziemetshausen das große Bezirksmusikertreffen statt. Und von Donnerstag, 13. September bis Sonntag, 16. September findet in Balzhausen das Bezirksmusikfest statt.

Der Musikverein Balzhausen blickt auf eine 150-jährige Geschichte zurück. Auch für Franz Alstetter selbst ist 2018 ein besonderes Jahr. Am 1. Mai konnte der Wiesenbacher seinen 70. Geburtstag feiern, seit 1997 war er stellvertretender Vorsitzender des ASM-Bezirks 11, seit einigen Monaten steht er an der Spitze des Bezirks.

