Eine Lebensreise von Siebenbürgen nach Krumbach

Plus Krisztina Pap betreut Kinder im evangelischen Kindergarten in Krumbach. Ihr Leben ist die Geschichte eines ungewöhnlichen Weges von Rumänien nach Mittelschwaben

Luftballons steigen gen Himmel, die Kinder halten Blumen in den Händen. Es ist eine fröhliche Feierstunde im Evangelischen Kindergarten in Krumbach. Im Untergeschoss wurde Platz für eine neue Kindergruppe geschaffen, die vor einigen Wochen offiziell eingeweiht wurde. Auch für die Betreuerinnen ist es ein besonderer Tag und für eine unter ihnen vielleicht noch ein bisschen mehr als das. „Ich kann es kaum glauben, dass ich heute hier bin“, sagt sie immer wieder. Ihre Worte lassen einen ungewöhnlichen Lebensweg erahnen. Er führt vom rumänischen Siebenbürgen nach Krumbach. In Rumänien war Krisztina Pap Konrektorin einer Grund- und Mittelschule. Für ihr außerordentliches Engagement wurde sie in Bukarest als eine von zehn „besten Pädagoginnen“ des Landes ausgezeichnet.

Krisztina Pap in ihrer rumänischen Heimat mit Tochter Eszter (heute fünf Jahre alt) und ihrer Großmutter Ida. Das Bild zeigt sie in Darjiu (ungarisch: Derzs), dem Heimatdorf ihrer Großmutter. Bild: Sammlung Pap

Und dann entschließt sie sich, ihr Leben in einer gewissen Weise auf Null zu stellen und ihm eine völlig andere Richtung zu geben. Sie folgt ihrem Mann Balazs nach Deutschland. Der gelernte Zimmermann hatte im Jahr 2011 bei Holzbau Reitmaier eine Anstellung gefunden. Im November 2014 kommt seine Frau Krisztina mit der gemeinsamen Tochter Eszter nach. Rumänien-Deutschland: In Zeiten der europäischen Einigung (das Land ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union) scheint dies auf den ersten Blick kein „großer Sprung“ mehr zu sein.

Doch im „wahren Leben“ sieht so ein Wechsel von Rumänien nach Deutschland etwas anders aus. „Als ich nach Deutschland gekommen bin, konnte ich nur ja und nein auf Deutsch sagen, ich habe kein Deutsch in der Schule gelernt“, erzählt sie. Um dann augenzwinkernd hinzuzufügen: „Aber lachen konnte ich bald auf Deutsch.“ In ihren Worten deutet sich eine Mischung von Humor und Entschlossenheit an, mit der sie ihr neues Leben anging.

Sie arbeitet als Bedienung und beim Kinderschutzbund

Sie arbeitet zunächst vielfach als Aushilfe. Beispielsweise als Bedienung im Landcafé Theodors Berg in Wiesenbach, dann auch als Helferin beim Kinderschutzbund. Die große Unterstützung ihres Mannes und der Familie Reitmaier, die Verbindungen nach Rumänien hat, hilft ihr über einen schwierigen Anfang hinweg. Und Krisztina Pap lernt Deutsch, oft stundenlang täglich. Derzeit sind es in einem Fortgeschrittenen-Kurs zwölf Stunden, verteilt auf drei Einheiten pro Woche.

Dann wird die 39-Jährige darauf aufmerksam, dass der evangelische Kindergarten in Krumbach Personal sucht. Bald kommt ein Gespräch mit Pfarrer Eugen Ritter zustande. Krisztina Pap kann nicht als Erzieherin, aber immerhin als Kinderpflegerin angestellt werden. Eine Konrektorin aus Rumänien mit zwei abgeschlossenen Studiengängen, die in Deutschland nach einigem Hin und Her als Kinderpflegerin anfangen kann: Als Ritter darüber erzählt, ist er auf die sprichwörtliche deutsche Bürokratie nicht gut zu sprechen. Voller Respekt spricht er über das, was Krisztina Pap in den vergangenen Jahren in Deutschland persönlich auf den Weg gebracht hat: „Stellen Sie sich vor, Sie haben in Deutschland studiert, gehen nach Rumänien, können die Sprache nicht und fangen irgendwo vielleicht als Küchenhelfer an.“

Rund 1,2 Millionen Menschen mit Ungarisch als Muttersprache

Die Sprache: Krisztina Pap gehört der ungarischen Minderheit an. Rund 1,2 Millionen sind es bei insgesamt rund 20 Millionen Einwohnern in Rumänien. Die meisten Ungarisch sprechenden Rumänen leben nördlich und westlich des Karpatenbogens. Auch die deutsche Sprache war dort einst weit verbreitet. Heute gehören der deutschen Volksgruppe aber nur noch rund 60000 Menschen an. Auf dem Weltatlas, den Krisztina Pap beim Gespräch in der MN-Redaktion vor sich aufgeschlagen hat, kreist sie mit ihrer Hand über das Land jenseits der Karpaten, zeigt dann auf Wien. Das war alles „austro-ungarisch“, wie sie es nennt. „Austro-ungarisch“. Es ist die von Stefan Zweig literarisch beschriebene „Welt von gestern“. Die wechselvolle Geschichte Siebenbürgens zwischen Ungarn, Rumänien, dem Osmanischen Reich und dem Habsburgerreich ist in Deutschland vielen weitgehend unbekannt. Wenn Krisztina Pap mit ihrer Familie manchmal ins Allgäu fährt, dann kommen immer wieder die Erinnerungen an die Landschaft in ihrer Heimat. Das hügelige Land der Vorberge, die Allgäuer Alpen, die in mancherlei Hinsicht den Karpaten gleichen.

Siebenbürgen: Es ist auch eine Geschichte einer nahezu unendlichen Sprachenvielfalt. Sprachen: Das ist ein wichtiger Teil des Lebens von Krisztina Pap. Sie spricht neben Ungarisch perfekt Rumänisch, daneben Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und inzwischen auch mit einer erstaunlichen grammatikalischen Qualität Deutsch.

Einweihung der Räumlichkeiten für die neue Gruppe des evangelischen Kindergartens Krumbach im November dieses Jahres: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kindern und Pfarrer Eugen Ritter (rechts). In der evangelischen Kita sind rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Etliche davon arbeiten in Teilzeit. Sechste von links: Krisztina Pap. Bild: Peter Bauer

Ihren Eltern (ihr Vater arbeitete in einem Metallbetrieb, ihre Mutter in einer Textilfabrik) ist sie sehr dankbar, dass sie ihr und ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder (er hat Agronomie studiert) ein Studium ermöglicht haben. Krisztina Pap, die in der 34000 Einwohner zählenden Stadt Odorheiu Secuiesc (ungarisch Székelyudvarhely, deutsch Oderhellen) aufgewachsen ist, hat zunächst ein Studium als Grundschullehrerin/Erzieherin mit dem Schwerpunkt Biologie in Cluj (Klausenburg) absolviert.

Weiteres Studium in Bukarest

Es folgte ein weiteres Studium für den Bereich Projektmanagement/Bibliothekswesen in Bukarest und eine Englisch-Sprachschule. Schließlich wurde sie Konrektorin an der Grund- und Mittelschule in der rund 6000 Einwohner zählenden Gemeinde Corund (ungarisch Korond). Ehrenamtlich organisiert Krisztina Pap bis heute unter anderem einen internationalen Austausch von Schülern (beispielsweise zwischen Rumänien und Portugal). In Verbindung steht sie dabei auch mit der in Siebenbürgen weitverbreiteten unitarischen Kirche.

Sie erzählt all das in einem geradezu fulminanten Tempo. Fast unvermittelt spricht sie dann von einem Autounfall vor etwa zehn Jahren: „Ich musste sieben Monate im Bett liegen.“ Es sei wohl auch eine Art „Stop“ für ihr bis in den letzten Winkel vollgepacktes Leben gewesen. Das jetzt wieder so an Fahrt aufgenommen hat. „Aber so bin ich einfach“, sagt sie. Zugleich fühlt sie sich aufgenommen und angekommen in Krumbach, im evangelischen Kindergarten, 22 Stunden pro Woche. Immer wieder betont sie, wie dankbar sie der evangelischen Kirchengemeinde ist, die das möglich gemacht hat. Sie sagt, dass sie bald einen besonderen Geburtstag feiert. Den 40., und das an Silvester. Dann blickt sie auf die Uhr. Der Deutschkurs, weitere vier Stunden an diesem Abend.