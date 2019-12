16.12.2019

Er will Bürgermeister in Deisenhausen werden

Bernd Langbauer will als Bürgermeisterkandidat in Deisenhausen in die Kommunalwahl gehen. So tickt der 45-Jährige.

Von Emil Neuhäusler

Sollte er als Nachfolger von Norbert Weiß bei der Kommunalwahl 2020 Bürgermeister von Deisenhausen werden, hat Bernd Langbauer schon ganz konkrete Ideen zur Weiterentwicklung der Gemeinde. Diese möchte er motiviert und mit Leidenschaft als „Erster unter Gleichen“ mit den Bürgerinnen und Bürgern verwirklichen und gemeinsam eine bürgernahe, überparteiliche, verlässliche und nachhaltige Politik machen, die die Gemeinde in eine gesicherte Zukunft führt.

Funktionierendes Vereinswesen ist für ihn von großer Bedeutung

Der 45-jährige ist in Deisenhausen geboren, aufgewachsen und hat dort mit seinen zwei Söhnen seinen Lebensmittelpunkt. Nach dem erfolgreichen Realschulabschluss absolvierte er eine Lehre als Schreiner bei der Schreinerei Kreuzer in Krumbach. 1999 bestand er die Meisterprüfung. 2002 machte er sich selbstständig im Bereich Innenausbau, Altbausanierung und dem Dämmstoffhandel. Im Bereich Holzsystembau und Innenausbauarbeiten fungiert er als Partner für regionale Firmen. Ausgleich und Ruhe findet Langbauer vor allem in der Natur. Rund um Deisenhausen läuft er gerne größere Strecken mit seinem Hund. Wenn es ihm zeitlich möglich ist, zieht es ihn in die Berge zum Wandern oder auch auf einen Klettersteig.

Für Langbauer, selbst Mitglied in mehreren Vereinen Deisenhausens, ist ein funktionierendes Vereinswesen nicht nur für die Kinder und Jugendlichen von großer Bedeutung. Dieses bringe die Menschen zusammen, stärke das „Wir-Gefühl“, stifte Geselligkeit und das Gefühl von Heimat. Damit die Gemeinde noch etwas näher zusammenrückt, hält er einen Fuß- und Radweg zwischen den Ortsteilen für notwendig. Daneben sei das Gewerbe, auch die Landwirtschaft, zu stärken und Unternehmergeist zu wecken. „Wir benötigen mehr Arbeitsplätze und Bauland in unserer Gemeinde, damit auch junge Menschen hier ihre Zukunft finden“, attestiert der Amtsbewerber.

Alle Vorhaben ordnet er einem Gesamtkonzept unter

Stichpunktartig führt der Bürgermeisterkandidat weitere für ihn wichtige Ziele an. Für Deisenhausen: Modernisierung der alten Schule und des Dorfladens, Verkehrsberuhigung im Bereich der Ortseinfahrt „Ulmer Straße“ sowie Ausbau der Staatsstraße 2019 nach Roggenburg mit Radweg. Für Unterbleichen: Verkehrsberuhigung an den Ortseinfahrten, beim Friedhof und auf der von Oberegg kommenden Straße sowie Realisierung einer Ortsumfahrung. Für alle Ortsteile: Optimierung und Stärkung der Breitband-/Internetversorgung, Vitalisierung der Dorfkerne zur Schaffung von Wohnungen für Jugend und Senioren, zukunftsfähiges und ökologisches Energiekonzept einschließlich energetischer Sanierung der Heizungen in den gemeindlichen Gebäuden, Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und Schaffung von Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

All diese Vorhaben ordnet der Kandidat einem Gesamtkonzept unter, nämlich: „Hier lebe ich, hier arbeite ich, hier geht es mir gut!“ Und er ist sich sicher, dass er dies zusammen mit seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern schaffen kann. In seiner Selbstständigkeit habe er schon viele verschiedene Projekte umgesetzt. Er habe Erfahrungen gesammelt im Rechtlichen und Wirtschaftlichen, beim Analysieren von Problemen und bei der Entwicklung von Lösungen. Nicht zu vergessen sei seine „Lehrzeit“ in den letzten sechs Jahren als amtierendes Gemeinderatsmitglied. Und, fügt Langbauer zum Schluss hinzu, er könne gut zuhören. Offiziell nominiert wird der Bewerber für das Amt des Bürgermeisters und die Gemeinderatskandidaten der Wählergruppe Deisenhausen am Mittwoch, 15. Januar, um 20 Uhr im Gollmitzer-Haus.

