vor 37 Min.

Feierliche Nachprimiz von Pater Laurentius Mayer

Die Pfarreiengemeinschaft Thannhausen/Ursberg feiert in der Stadtpfarrkirche eine heilige Messe mit Primizsegen

Die Pfarreiengemeinschaft Thannhausen/ Ursberg feierte kürzlich die Nachprimiz von Pater Laurentius Mayer OCist. Diese begann in der Thannhauser Stadtpfarrkirche mit einer eucharistischen Anbetung, anschließend fand die heilige Messe mit Primizsegen statt.

Der Neupriester wurde von Stadtpfarrer Florian Bach und der Thannhauser Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Barbara Müller herzlich begrüßt. In seiner Predigt ging Pater Laurentius ausgehend von den Worten des Apostels Paulus im Epheserbrief auf den sogenannten geistlichen Kampf ein. Anhand seiner Ausführungen wurde deutlich: Der Mensch ist im Kampf gegen das Böse auf Gottes Gnade angewiesen.

Wie berichtet, wurde Pater Laurentius Johannes Mayer, Priestermönch der Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz, am 10. Oktober zum Priester geweiht. Der gebürtige Ziemetshauser, der seine Heimatprimiz bereits am 25. Oktober in Ziemetshausen gefeiert hatte, spendete auch in Thannhausen gerne seinen Primizsegen.

Sein Gebetsanliegen in der eucharistischen Anbetung war für den Neupriester vor allem aufgrund des bestehenden Priestermangels die Bitte um viele Priesterberufungen und um Heiligung aller Priester.

In den Begrüßungsworten am Anfang der heiligen Messe erklärte Stadtpfarrer Florian Bach, dass die Nachprimiz sein erster Höhepunkt hier in Thannhausen sei und dass diese aufgrund der Corona-Krise möglicherweise das Schönste heuer sei, was die Pfarreiengemeinschaft erleben dürfe. Auch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Müller brachte für die Pfarreiengemeinschaft die große Freude zum Ausdruck, dass Pater Laurentius den Weg als Priester beschritten hat.

An dem Gottesdienst nahm auch der ehemalige Ziemetshauser Pfarrer und Thannhauser Ruhestandsgeistliche Karl B. Thoma und die Diakone Alois Held und Franz Gleich teil.

In einer beeindruckenden Predigt ging Pater Laurentius Mayer näher auf die Worte des heiligen Apostels Paulus im Epheserbrief zum sog. geistlichen Kampf ein. Nur mit Gottes Hilfe und Gnade könne der Mensch dem Bösen standhalten. Dazu sei es jedoch nötig, die „Rüstung Gottes anzuziehen“. Der Mensch soll sich mit Wahrheit gürten und als Panzer die Gerechtigkeit anziehen und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem solle laut Paulus der Mensch zum Schild des Glaubens greifen.

Wichtig sei laut Pater Laurentius, mittels Gebet den Bezug zu Gott nie zu verlieren. Jesus sei der Weinstock und wir die Rebzweige. Getrennt von Gott können wir nichts vollbringen. Der Mensch könne im geistlichen Kampf bestehen, solange er sich nicht von Gott trennen will.

Am Schluss der heiligen Messe spendete der Primiziant nicht nur einen allgemeinen Primizsegen, sondern auch zur Freude der zahlreichen Gottesdienstbesucher jedem einen Einzelsegen.

Für seinen weiteren Lebensweg und für sein Wirken als Priester wünscht die Pfarreiengemeinschaft Pater Laurentius stets Gottes Schutz und reichen Segen. (pm)

Themen folgen