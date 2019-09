14:37 Uhr

Frau wird bei Unfall in Krumbach verletzt

Grund für den Unfall zwischen zwei Autos in Krumbach war eine Verletzung der Vorfahrtsregeln. Was genau passiert ist.

Gekracht hat es am Freitag um 19.40 Uhr in Krumbach an der Einmündung Dr.-Schlögl-Straße/Dr.-Rothermel-Straße. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine Autofahrerin die Vorfahrt eines anderen Pkw und ihr Wagen stieß mit diesem zusammen. Die Fahrerin des vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs wurde dabei leicht verletzt. Beim Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8500 Euro. (adö)

