Bezirksligist TSV Ziemetshausen holt den ersten Punkt

Plus Der TSV Ziemetshausen schafft in seinem ersten Heimspiel ein 1:1 gegen den VfL Ecknach. Markus Deibler, Trainer des Aufsteigers, kritisiert erneut die Englischen Wochen.

Der TSV Ziemetshausen ist gut in der Fußball-Bezirksliga Nord angekommen. Zwei Spiele hat der Aufsteiger nun absolviert, zweimal agierte er absolut auf Augenhöhe mit Teams, die sich selbst dem oberen Tabellendrittel zuordnen und nun ist auch der erste zählbare Erfolg da. Zur Heimspiel-Premiere sprang gegen den VfL Ecknach ein 1:1 (1:1) raus.