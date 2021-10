Fußball

vor 48 Min.

Ein neues Abenteuer für den Kreisliga-Aufsteiger TSV Balzhausen

Plus Viele Aktive starten an diesem 3. Oktober 2021 ohne Derby-Erfahrung ins Spiel beim SV Mindelzell. Abteilungsleiter Stephan Leitenmaier tippt dennoch auf Sieg.

Von Uli Anhofer

Dass Fußball-Derbys immer einen ganz besonderen Reiz haben, ist hinlänglich bekannt. Wenn in diesen Duellen auch noch die Tabellensituation für beide Kontrahenten prekär ist, wird das Aufeinandertreffen noch brisanter. So ein besonderes Spiel steht am Sonntag, 3. Oktober, in der Fußball-Kreisliga West an. Schlusslicht SV Mindelzell empfängt dann den Aufsteiger und Viertletzten der Rangliste, TSV Balzhausen. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen