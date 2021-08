Fußball

vor 25 Min.

"Mit brutal viel Spaß": TSV Ziemetshausen startet in die Bezirksliga-Saison

Plus Ohne Neuzugänge, dafür aber mit Spaß und einer starken Truppe, startet der Aufsteiger TSV Ziemetshausen in die Bezirksliga. Zum Auftakt hat die Truppe ein schweres Los gezogen.

Von Nadine Rau

Mit einem Paukenschlag geht es am Wochenende für den TSV Ziemetshausen in die neue Saison: Aufsteiger gegen Titelanwärter heißt es dann, TSV gegen TSV - Ziemetshausen gegen Meitingen. "Das ist das Schönste, was uns passieren kann", sagt Trainer Markus Deibler. Nicht unbedingt die erwartete Reaktion, aber der TSV-Coach weiß: "Meitingen ist selbst ernannter Favorit, der aufsteigen möchte und muss. Wir haben dagegen nichts zu verlieren und alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung." Die Devise lautet deshalb: mit "brutal viel Spaß" in die Partie.

