Gibt’s bald nicht mehr genügend Trinkwasser im Landkreis Günzburg?

Plus Das Wasserwirtschaftsamt warnt angesichts des Klimawandels und der seit zwei Jahrzehnten andauernden unterdurchschnittlichen Grundwasser-Neubildung in unserer Region vor einem sorglosen Umgang mit Wasser.

Ein kurzer Handgriff und schon sprudelt sauberes Trinkwasser aus dem Hahn. Für die meisten Menschen in unseren Breitengraden ist das absolut selbstverständlich. Doch in unserer Region bildet sich – unter anderem wegen des Klimawandels – seit Jahren immer weniger Grundwasser. Und nicht nur das stellt die Versorger und Kommunen im Landkreis Günzburg vor große Herausforderungen; die Situation könnte sich in Zukunft dramatisch ändern. Es stellt sich die Frage: Wird das Trinkwasser bald knapp?

Wasserwirtschaftsamt Donauwörth: Der Wert des Wassers muss mehr geschätzt werden

„Nur indem wir alle, Politik, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft, Verwaltung, Kommunen, Wasserversorgungsunternehmen sowie natürlich alle Endverbraucher und Bürger, an einem Strang ziehen, werden wir diesen Komfort auch in Zukunft genießen können“, warnt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, das auch für den Landkreis Günzburg zuständig ist. Der Wert des Wassers müsse mehr geschätzt werden. Eine sichere Wasserversorgung sei keine Selbstverständlichkeit. „Aufgrund der günstigen klimatischen Verhältnisse und der guten Speicherfähigkeit des Untergrundes in unserer Region sind wir zum Glück nicht auf Wasser aus der Ferne angewiesen und können als Solidargemeinschaft trockenere Regionen mit Wasser versorgen“, erläutert das Wasserwirtschaftsamt.

Aber auch im Landkreis Günzburg stehen nahezu alle Wasserversorger aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten vor großen Herausforderungen, berichtet Cornelius Jakob von der Behörde. Eine Vielzahl der Gemeinden in Mittelschwaben werde etwa mit sogenanntem Tiefengrundwasser versorgt. Dieses soll jedoch, so Jakob, per Landtagsbeschluss geschont werden und sei somit für eine langfristige Nutzung grundsätzlich nicht mehr verfügbar. Hinzu komme, dass Schutzgebietsverfahren sich aufgrund zahlreicher Einwendungen und komplexer hydrogeologischer Verhältnisse zum Teil über viele Jahre bis Jahrzehnte hinaus verzögern. Und nicht zuletzt stünden einige Wassergewinnungsanlagen wegen Überalterung vor einem großen Investitionsbedarf.

Kommunen im Landkreis Günzburg haben meist Notverbundleitungen

Das gilt auch für die Infrastruktur in vielen Gemeinden, berichtet Armin Wiesmüller, der beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth am Dienstort Krumbach tätig ist. Grundsätzlich ist die Versorgung mit Trinkwasser im Landkreis Günzburg nach Auskunft von Wiesmüller gut. „Die meisten Kommunen haben sich mittlerweile ein zweites Standbein gelegt und sind mit Notverbundleitungen zu anderen Versorgern doppelt abgesichert“, sagt er. Jedoch seien in vielen Gemeinden überalterte Anlagen in Betrieb: „Einige Hochbehälter müssen erneuert und unterirdische Leitungen ausgetauscht werden, um nur zwei Beispiele für künftige Aufgaben der Kommunen zu nennen.“ Dass dafür oft nicht genug Geld da ist, das sei ihm bewusst. „Schulen und Straßen sind wichtig, aber man darf die unter der Erde versteckten Wasserleitungen nicht vergessen“, lauten seine eindringlichen Worte.

Denn hochwertiges Wasser hat eben seinen Preis. 2019 kostete ein Liter Wasser von bester qualitätsgesicherter Beschaffenheit laut Statistischem Landesamt in Bayern (LfStaD) im Schnitt 0,175 Cent. Im Vergleich dazu bekommt man im Supermarkt den Liter Mineralwasser im günstigsten Fall für 13 Cent. Die Qualität dieses Wassers, betont das Wasserwirtschaftsamt, sei oft nicht besser als das, was aus dem Wasserhahn sprudelt. Teilweise liegen die Grenzwerte sogar unter denen von Mineralwasser. Das öffentliche Gut Trinkwasser – etwa 124 Liter davon verbraucht ein Bürger im Landkreis Günzburg nach Angaben des LfStaD täglich – müsse nachhaltig bewirtschaftet werden und dürfe nicht privatisiert werden, fordert die Behörde.

Die Wasserversorgung stehe indes vor großen Aufgaben. Ein Problem ist der Flächenfraß. Die Entwicklung ist auch im Landkreis Günzburg eindeutig: Lag die Siedlungs- und Verkehrsfläche im Kreisgebiet nach Angaben des LfStaD im Jahr 1988 noch bei 8639,8 Hektar, so ist sie im Jahr 2019 bereits auf 11.069,9 Hektar gewachsen. „Seit Jahrzehnten werden Flächen versiegelt, auf nicht versiegelten Flächen werden zu viele Nährstoffe aufgebracht, der Rohstoffabbau zerstört Deckschichten, die das Grundwasser schützen, Sickerwässer von Altlasten oder Abfallanlagen können in den Untergrund eindringen, Mikroplastik landet in Oberflächengewässern, Spurenstoffe wie Arzneimittelrückstände gelangen ins Grundwasser“, teilt das Wasserwirtschaftsamt mit. In Kombination mit dem Klimawandel spricht die Behörde in einigen Fällen von einer „kritischen Entwicklung“. Denn auch der Wandel des Klimas macht sich schon heute in der Region bemerkbar.

Steigende Temperaturen bedeuten mehr Verdunstung

Spürbar ist er etwa mit Blick auf den Grundwasserspiegel und somit langfristig auf die verfügbare Menge an Trinkwasser. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge ist im Landkreis Günzburg zwar nahezu gleichgeblieben, allerdings sind die Temperaturen in den vergangenen rund 20 Jahren recht deutlich gestiegen (siehe Infografik).

Die Grafik zeigt eine stabile Menge von Niederschlag im Landkreis. Allerdings steigt gleichzeitig die Temperatur, was zu erhöhter Verdunstung führt, weshalb letztlich weniger Regenwasser ins Grundwasser sickert. Foto: AZ-Infografik

Und dieser Trend beschränkt sich nicht auf den Landkreis, sondern lässt sich in der gesamten Region beobachten. Das Problem dabei: Mit den steigendenden Temperaturen nimmt auch die Verdunstung zu, erklärt das Wasserwirtschaftsamt. Zudem haben Starkregen-Ereignisse zugenommen und insbesondere die Verteilung der Winterniederschläge habe sich geändert, „sodass wir seit nahezu 20 Jahren mit Ausnahme von 2013 unterdurchschnittliche Grundwasserneubildungen verzeichnen“ (siehe Infografik).

Die Neubildung von Grundwasser hat in den beiden vergangenen Jahrzehnten in unserer Region kontinuierlich abgenommen. Mit Ausnahme von 2013 (blauer Balken) hat sich unterdurchschnittlich viel Grundwasser neu gebildet. Das liegt auch am Klimawandel. Foto: AZ-Infografik

Starke saisonale Schwankungen gekoppelt mit außergewöhnlichen Wetterlagen wie extremen Trockenphasen führen laut Wasserwirtschaftsamt zu langfristigen Entleerungen der oberflächennahen Grundwasserspeicher und damit zu lang anhaltenden, extrem niedrigen Grundwasserständen. Dieser Trend werde für tiefere, ebenfalls zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung genutzte Grundwasserleiter nochmals verstärkt, da diese teils Jahrzehnte für eine Auffüllung ihrer Speicher benötigen.

Deshalb behält die Behörde das Grundwasser in der Region besonders genau im Blick. Das geschieht mittlerweile an den Messstellen – eine davon steht zum Beispiel in Ichenhausen – voll automatisiert, berichtet Armin Wiesmüller. Vor Ort sind er und seine Kollegen in der Regel nur noch sporadisch, etwa um Wasserproben zu nehmen. Denn das Trinkwasser soll auch künftigen Generationen ausreichend und in bester Qualität erhalten bleiben.

Und was kann jeder von uns dafür tun? „Der erste und wichtigste Schritt ist, dass wir den Wert des Wassers mehr schätzen lernen müssen“, betont das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. „Bei jeder Entnahme von Wasser müssen wir den oft sorglosen Umgang damit hinterfragen“, fordert die Behörde und warnt: „Wenn sauberes Wasser mal nicht mehr selbstverständlich ist, dann ist es zu spät.“ (mit pm)

Lesen Sie auch: