Grundschule: Thannhauser Rektorin geht in den Ruhestand

Ingeborg Gontar-Gründler, Rektorin der Anton-Höfer-Grundschule in der Stadt Thannhausen, verabschiedet sich in den Ruhestand. Für sie war Schule immer viel mehr als Unterricht.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Ein Buffet mit Gerichten und Getränken aus 21 Ländern rund um den Globus, Musik aus einigen dieser Kulturen, Marktstände, welche die Eigenheiten der 21 Länder präsentieren, klassenübergreifender Unterricht, bei dem sich die Kinder Lerninhalte zu einem Land aussuchen können, das sie besonders interessiert: Es sind viele bunte Bilder und wärmende Erinnerungen, die Ingeborg Gontar-Gründler, Rektorin der Anton-Höfer-Grundschule Thannhausen, in den Ruhestand begleiten werden.

Das Integrationsprojekt „Wir in der Welt – die Welt bei uns“, das ihre Schule im Schuljahr 2017/18 durchführte, erklärt die scheidende Schulleiterin zu ihrem Favoriten aus dem Meer an Erinnerungen, entstanden während ihrer langen beruflichen Tätigkeit als Lehrerin und Rektorin. Wenn man Kinder aus 21 Nationen betreue und unterrichte, aus fernen Ländern wie China und aus Peru, dann sei es wichtig, Integration erlebbar zu machen, meint Ingeborg Gontar-Gründler.

Gontar-Gründler: "Beruf des Lehrers ist viel anspruchsvoller geworden"

Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft müsse sich am Lernort Schule wohlfühlen. Um diesem Anspruch zu genügen, dürfe auch einmal ein das ganze Schuljahr begleitendes Projekt gestaltet werden, das organisatorisch alle üblichen Grenzen sprenge und das ohnehin nur mit einem sehr engagierten und harmonischen Team zu schultern sei, in dem sich jeder auf jeden verlassen könne. Schule, so das Fazit einer von ihrem Tun überzeugten Pädagogin, sei immer schon mehr als nur Unterricht gewesen.

Aber im Verlauf der letzten Jahrzehnte sei der Beruf des Lehrers viel anspruchsvoller geworden. Ein guter Lehrer müsse heute ein bisschen Psychologe, Jugendsozialarbeiter, Förderlehrer und Therapeut sein öfters auch in die Rolle eines Elternteils schlüpfen. Der Erziehungsauftrag sei viel umfassender und verantwortungsvoller geworden, als sie es noch in der Lehrerausbildung gelernt habe.

2011 übernahm Gontar-Gründler die Leitung der Grundschule Thannhausen

Es hat ein grundlegender Wandel stattgefunden, dessen Herausforderungen sich Ingeborg Gontar-Gründler auch schon deswegen gestellt hat, weil sie in ihrem beruflichen Leben immer wieder neue Aufgaben gesucht hat. Nach dem Studium an der Universität Augsburg und dem Referendariat in Krumbach, zog Ingeborg Gontar-Gründler, einer beruflichen Versetzung ihres Mannes folgend, an den unteren Main. Dort lernte sie in ihrer Funktion als mobile Reserve 22 Grundschulen im Landkreis Aschaffenburg kennen.

Nach einer sechsjährigen Baby-Pause zog sie zurück nach Krumbach, arbeitete neun Jahre an der Grundschule in Ichenhausen, ein Jahr an der Hauptschule in Krumbach, wurde Konrektorin in Niederraunau, anschließend Konrektorin der Hauptschule in Krumbach. 2007 übernahm sie die Leitung der Grundschule in Münsterhausen und kam 2011 als Nachfolgerin von Karl Landherr als Rektorin an die Anton-Höfer-Grundschule.

Die häufigen Wechsel deutet Ingeborg Gontar-Gründler als pädagogisches Kapital. Die Klassen, die Schulen, die Schulart und auch die Funktion innerhalb der Schule zu wechseln, das sei aufschlussreich, der Pädagoge gewinne an Profil und Perspektiven.

Die Anton-Höfer-Grundschule in Thannhausen hat derzeit neun Klassen. Bild: Stefan Reinbold

Grundschule Thannhausen: Corona erleichtert Rektorin den Abschied

Nie sei ihr das Berufsleben erstarrt und eintönig geworden und das sei auch einer der Gründe, warum sie wieder Lehrerin werden würde, hätte sie die Berufswahl noch einmal zu treffen. Schon als Kind sei Lehrerin ihr Traumberuf gewesen. Sie hatte während der ersten Schuljahre eine Lehrerin, die ihr zum Vorbild wurde und ihr vermittelte, welch ein wichtiger Ort die Schule im Leben sei. Damals keimte ihr Wunsch, später einmal so mit Kindern zu arbeiten, wie es diese Lehrerin ausgeübt hatte.

Die Corona-Krise erleichtere ihr den Abschied, erklärt die scheidende Rektorin.

Die zahlreichen Verordnungen und Beschränkungen empfindet sie als starken Störfaktor für das so wichtige menschliche Miteinander in der Schulgemeinschaft. Man füge sich, weil die aktuelle Situation es erfordere, aber man leide an den Defiziten.

Es sei für sie persönlich eine Horrorvorstellung, dass die Rückkehrer aus dem Sommerurlaub die Zahl der Infizierten in Deutschland wieder steigen lassen könnten und das neue Schuljahr beginne, wie das alte aufgehört habe. Damit würde auch eine Hoffnung von Ingeborg Gontar-Gründler enttäuscht.

Ein letztes Projekt bleibt an der Anton-Höfer-Grundschule auf Eis

Corona verhinderte ein Vorhaben, das ihr am Herzen lag. In ihrem letzten Schuljahr hätte eine fünf Meter lange Sitzbank entstehen sollen, ein Unikat. Jedes Kind hätte eine Fliese auf die Bank geklebt und das dabei entstehende Mosaik hätte Ausdruck der Schulgemeinschaft werden sollen.

Die Fliesen sind bereits gekauft, eine das Projekt betreuende Künstlerin steht bereit, Sponsorengelder von Thannhauser Firmen sind zugesagt. Die Lehne der Bank war als Regenbogen geplant, als Zeichen der Hoffnung.

Mit der Hoffnung geht Ingeborg Gontar-Gründler in den Ruhestand, dass die Sitzbank in naher Zukunft auf dem Schulgelände stehen werde. Die Bank wäre nicht zuletzt eine bunte Erinnerung an ihre Zeit als Rektorin der Anton-Höfer-Grundschule.

