Ildiko Sugar-Bunk setzt auf „Sachpolitik“

Die Krumbacher Fachärztin möchte für die Freien Wähler in den Bezirkstag.

Von Peter Bauer

„Ich bin eine Wahlschwäbin“, sagt Dr. Ildiko Sugar-Bunk. Sie habe hier viel Gutes erfahren. „Ich möchte den Menschen etwas zurückgeben.“ Nicht zuletzt aus diesem Grund habe sie sich dazu entschlossen, sich als Direktkandidatin für den Bezirkstag zur Verfügung zu stellen. Bei den Freien Wählern sieht sie die „Sachpolitik“ im Vordergrund. Auch dies sei in politisch und gesellschaftlich bewegten Zeiten ein klares und wichtiges Signal. Ildiko Sugar-Bunk stammt aus Ungarn. In den späten 80er-Jahren hat sie, bevor sie nach Deutschland kam, den Umbruch des politischen Systems in Ungarn erlebt. Nach ihrer Facharztausbildung kam Ildiko Sugar-Bunk 1994 nach Krumbach und eröffnete dort eine Hautarztpraxis. Auf Bezirksebene spielt das Thema Gesundheit (beispielsweise bei den Bezirkskrankenhäusern) eine maßgebliche Rolle. Hier sieht die Krumbacher Fachärztin gute Möglichkeiten, sich einzubringen. Sie verweist darauf, dass psychische Erkrankungen zunehmen würden.

Der Mittelstand ist zentral für Schwaben

Hier sei der Bezirk künftig noch stärker gefordert, entsprechende Behandlungsmöglichkeiten sicherzustellen. Der Bezirk ist mit seinen Einrichtungen in der heimischen Region auf eine vielfältige Weise präsent. Beispielsweise in Krumbach mit dem Schwerpunkt Volksmusik. Diese Einrichtungen gelte es zu pflegen und weiterzuentwickeln, sagt sie. Der Wohlstand in Bayerisch-Schwaben sei maßgeblich einem starken Mittelstand, aber auch einer intensiven Pflege der Traditionen und einem ausgeprägten Vereinsleben zu verdanken. Dies bleibe eine wichtige Basis für die Weiterentwicklung des Bezirks. Einbringen möchte Ildiko Sugar-Bunk bei der Arbeit für den Bezirk ihre langjährige Erfahrung aus der Kommunalpolitik und als Stadträtin. In der Kommunalpolitik zeige es sich immer wieder, wie wichtig in der Politik Sachlichkeit sei.

Ildiko Sugar-Bunk 1 / 8 Zurück Vorwärts Geboren Ildiko Sugar-Bunk wurde am 21. März 1961 in Budapest/Ungarn geboren. Die familiären Wurzeln liegen am Plattensee. Vater und Mutter haben Betriebswirtschaft studiert. Ihr Vater war für verschiedene Firmen in Budapest tätig. Ildiko Sugar-Bunk hat eine fünf Jahre jüngere Schwester.

Wohnort Krumbach

Familie Sie hat einen Sohn (33) und eine Tochter (21).

Ausbildung Ildiko Sugar-Bunk studierte in Ungarn Medizin. 1988 kam sie nach Dortmund, ihre fachärztliche Ausbildung zur Hautärztin schloss sie 1991 ab.

Beruf 1994 eröffnete sie in Krumbach eine eigene Praxis.

Politische Ämter 1996 wurde sie für die Jungen Wähler/Offene Liste in den Stadtrat gewählt. Diesem gehört sie seit 2008 wieder an.

Vereinsmitgliedschaften Unter anderem beim Freibad-Förderverein.

Hobbys Fitness, Jogging. (pb)

