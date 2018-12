10.12.2018

In der Thannhauser Kläranlage gibt es noch Reserven

Zweckverband der Mindelgruppe bringt Planung für kommende Jahre auf den Weg

Von Peter Voh

In ruhigen Bahnen verlief die Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Mindelgruppe. Hier sind die Stadt Thannhausen mit Stadtteilen, die Gemeinde Balzhausen und die Gemeinde Ursberg mit Ortsteilen sowie der St. Josefskongregation vertreten. Kämmerer Thomas Bihler berichtete über die Jahresrechnung 2017, die im Verwaltungshaushalt mit 665117 Euro und im Vermögenshaushalt mit 53283 Euro abschloss. Durch Einsparungen bedingt konnten 50002 Euro der Rücklage zugeführt werden, die per Saldo 222748 Euro beträgt. Der Rechnungsprüfungsausschussvorsitzende, Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger, berichtet von einem ruhigen Jahr, aber auch von einer ordentlichen Buchführung. Die Feststellung der Jahresrechnung 2017 wurde so ebenso einstimmig angenommen wie auch die Entlastung für die Jahresrechnung.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurden von Thomas Bihler den Anwesenden vorgetragen und erläutert. Der Haushaltsplan schließt im Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 688900 Euro ab, im Vermögenshaushalt sind dies 35000 Euro. Reparaturen für die Kläranlage sind mit 262100 Euro eingeplant, die Sachkosten in der Summe mit 426800 Euro veranschlagt.

Alle Positionen verhalten sich weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres, Rücklagen für die in 1973 in Betrieb genommene und zwischenzeitlich erweiterte Kläranlage müssen stets gebildet werden. Auf die Anfrage von Josef Merk wurde festgestellt, dass in absehbarer Zeit keine größeren Ersatzinvestitionen anstehen.

Auch bestätigt Klärwart Normann Kolland, dass die Anlage zwar ausgelastet sei, für weitere Baumaßnahmen in Thannhausen und auch im Dominikus-Ringeisenwerk in Ursberg noch genügend Kapazität zur Verfügung stehe. Im Übrigen verlaufe kostenmäßig alles nach Plan. So konnten sowohl der Haushaltsplan als auch die Haushaltssatzung einstimmig verabschiedet werden. Auch der Finanzplanung für 2018 bis 2022 wurde mit allen Stimmen der Anwesenden zugestimmt.

Auch der Zweckverband Abwasserbeseitigung Mindelgruppe ist von der Zweckvereinbarung des Landkreis Günzburg für die Zusammenarbeit im Datenschutz mit Kommunen und Verbänden tangiert. Verbandsvorsitzender Thannhausens Bürgermeister Georg Schwarz stellt zwar heraus, dass es eigentlich nicht die Aufgabe des Kreises sei, Datenschutz für alle zu betreiben. Dennoch unterstützt der Landkreis einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten für Kommunen und Verbände und wird dafür anteilmäßig entschädigt.

Stadt und VG Thannhausen werden sich daran beteiligen, ein hauseigener Datenschutzbeauftragter muss jedoch noch benannt werden. So hat die Verbandsversammlung ihren Vorsitzenden einstimmig dazu ermächtigt, die Zweckvereinbarung mit dem Landkreis abzuschließen.

