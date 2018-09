vor 35 Min.

Inforeihe zur Solarenergie

Das ist bei eigenen Anlagen zu beachten

Edelstetten Solarenergie lohnt sich immer noch – darauf wollen der Landkreis Günzburg und der Markt Neuburg an der Kammel interessierte Bürger aufmerksam machen. Hierzu findet am Mittwoch, 12. September, um 19 Uhr im Landgasthof Bischof in Edelstetten ein Infoabend statt. Besonders der Preisrückgang bei den Solarmodulen hat dazu geführt, dass sich trotz geringer Einspeisevergütung durch das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) Fotovoltaikanlagen nach wie vor lukrativ betreiben lassen.

„Wer den Strom vom eigenen Hausdach selbst verbraucht, kann auf den teuren Netzstrom verzichten. So tut man nicht nur etwas für das Klima, sondern spart auch bares Geld,“ berichtet der Klimaschutzmanager des Landkreises Oliver Tuschinski. Der Infoabend bietet einen guten Überblick, was bei der Planung und beim Kauf einer Solaranlage zu beachten ist. Schwerpunktthemen sind Förderantragstellung, Finanzierungsbeispiele und Speicherlösungen. Auch das neue Solarkataster des Landkreises kommt zum Einsatz. (zg)

