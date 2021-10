Interview

vor 32 Min.

Corona: Krumbacher Arzt über Impfdurchbrüche, Nebenwirkungen und die dritte Impfung

Plus Die Krumbacher Hausärzte im Zentrum sind frühzeitig ins Impfgeschehen eingestiegen. Über Erfahrungen mit Nebenwirkungen und Impfdurchbrüchen informiert jetzt Dr. Max Drexel.

Von Angelika Stalla

Mittlerweile sind zahlreiche Menschen gegen Covid19 geimpft, einige sind noch unsicher, andere wollen sich auf keinen Fall impfen lassen, in einigen Fällen steht bereits die dritte Impfung an. Über Impfungen, Nebenwirkungen und Impfdurchbrüche haben wir mit Dr. Max Drexel, Facharzt für Allgemeinmedizin in der Krumbacher Praxis „Hausärzte im Zentrum“ gesprochen, die frühzeitig ins Impfgeschehen eingestiegen sind. Drexel ist außerdem stellvertretender Koordinator im Katastrophenschutz für den südlichen Landkreis.

