Kita-Kosten: Thannhausen gibt viel Geld für Kinder aus

Noch ganz neu ist das BRK-Kinderhaus Löwenzahn am Beatussteig in Thannhausen, daher ist auch die Kalkulation für das voraussichtlich von der Stadt zu übernehmende Defizit noch nicht genau kalkulierbar. Das Obergeschoss ist noch nicht in Betrieb. Für zwei Kindergartengruppen dort soll noch zum kommenden Kindergartenjahr Personal eingestellt werden.

Plus Die Höhe der zu übernehmenden Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen sorgt im Stadtrat Thannhausen für Diskussionen.

Von Annegret Döring

Die Haushalte der beiden Kindertagesstätten St. Vinzenz und Löwenzahn sind jüngst in der Stadtratssitzung in Thannhausen beraten worden. Oft ist das einfach eine Formsache, da die Kommunen in Verträgen regeln, zu wie viel Prozent sie das Defizit der Kindertagesstätten übernehmen. Doch diesmal gab es längere Diskussionen. Sie zündete an der Aussage von Meinhard Veth (Grüne). Man gebe insgesamt rund 2,4 Millionen Euro aus für die Kindertagesstätten, das sei ein hoher Prozentsatz des Verwaltungshaushalts der Stadt. „Mir sind die Ausgaben zu hoch, wie können diese Kosten verringert werden?“, wollte Veth wissen.

Kämmerer Thomas Bihler sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Zahl dieser Ausgaben unbedingt unter Berücksichtigung der Einnahmen der Förderungsmittel des Freistaats Bayern von rund 1,2 Millionen Euro gesehen werden müsse. Bürgermeister Alois Held erläuterte in der Sitzung dann, dass es dabei unter anderem um den Personalschlüssel in den Einrichtungen gehe, der gesetzlich vorgeschrieben sei. Man könne einzig die Küchenkräfte abschaffen, die eine freiwillige Leistung der Stadt seien. Allerdings hätte man sich im Stadtrat entschieden, dass der Stadt ein gesundes, frisch gekochtes Essen für die Kinder wichtig sei. Außerdem zahle man zwei sogenannte SPS-Praktikanten (das sind angehende Erzieherinnen), was auch eine freiwillige Leistung der Stadt sei. Diese entlasteten das Personal vor allem im Krippenbereich, und der Stadt sei es wichtig gewesen, die Ausbildung zu fördern, da der Erziehermangel groß sei. Die Kindergartenfinanzierung fuße auf drei Säulen, Beiträgen vom Land, von der Kommune und von den Eltern. Zumindest bei den Elternbeiträgen könne man auch eventuell etwas tun, meinte Held.

Thannhausen muss fast 259.000 Euro an Defizit für zwei Kindergärten tragen

Gottfried Braun ( Freie Wähler) zeigte sich überrascht über die Debatte und sagte, er finde es schade, dass man hier etwas auf dem Rücken der Kinder austragen wolle. Bei Essen auf einen Cateringdienst umsteigen zu wollen, würde er komplett ablehnen. Günther Meindl (Grüne) schlug vor, zu schauen, was andere besser machten. Carina Held (JU), die selbst einen Kindergarten in Offingen leitet, erklärte, dass man beim Personalschlüssel sehr festgelegt sei durch bestimmte Vorschriften, und das es sehr schwierig sei, eine mit der anderen Einrichtung zu vergleichen. Gerd Olbrich (SPD) sagte: „Ich wundere mich über die Diskussion überhaupt. Wir haben zwar mehr als den Standard, aber wir haben das im Finanzausschuss auch so befürwortet.“ Ins gleiche Horn stieß Herbert Fischer (CSU), der noch betonte, dass dies im Finanzausschuss mit den Stimmen der Grünen beschlossen worden sei. Meinhard Veth wunderte sich am Schluss über die entbrannte Diskussion und meinte, er habe nur gesagt, dass man sich Gedanken machen solle um Einsparmöglichkeiten und fand die Diskussion dann polemisch geführt und „unter aller Kanone“.

So sieht der Sanitärbereich für die Kinder im BRK-Kinderhaus Löwenzahn aus. Bild: Annegret Döring

Gegen die Stimme von Meinhard Veth wurde der Haushaltsplan der Katholischen Kindertagesstätte St. Vinzenz dann mehrheitlich gebilligt. Laut Kämmerer Thomas Bihler sei der vorgelegte Haushaltsplan nicht zu beanstanden. Das Defizit, das die Stadt übernehmen soll, ist für das Jahr 2021 mit rund 116.000 Euro veranschlagt, der Vorjahresdefizitansatz hatte rund 91.000 Euro betragen, während das Rechnungsergebnis des Jahres 2019 noch ein Plus von rund 31.000 Euro betragen hatte. Dieses Plus ist auf die Verschiebung der Auszahlung von Fördermitteln zwischen den Haushaltsjahren zustande gekommen und wurde gemäß der Vereinbarung mit dem Kindergartenträger und der Stadt Thannhausen prozentual aufgeteilt.

Für neue Kita Löwenzahn muss bald neues Personal eingestellt werden

Etwas anders sieht der Haushalt der neuen dritten Thannhauser Kindertagesstätte, des BRK-Kinderhauses Löwenzahn, aus. Die Einrichtung wurde ganz frisch im Februar in Betrieb genommen. Bürgermeister Held berichtete dem Stadtrat, dass der Plan ein paarmal überarbeitet habe werden müssen. Das genaue Defizit sei noch nicht absehbar, da sich die Kinderzahlen ja noch entwickeln würden. Es müsse weiteres Personal eingestellt werden, wenn zum nächsten Kindergartenjahr dann auch die obere Etage der Tagesstätte genutzt werden könne. Kämmerer Bihler erläuterte, dass man mit der Inbetriebnahme ja noch für Dezember 2020 gerechnet hatte.

Das Bild zeigt einen Gruppenraum im Erdgeschoss. Bild: Annegret Döring

So wurde ab Oktober bereits Personal eingestellt. Eltern seien mit Anmeldungen auch noch zurückhaltend gewesen wegen der Corona-Pandemie. Bis zur Jahresmitte hätte man neue Informationen. Der Haushalt müsse ja vorgelegt werden und der Start einer neuen Einrichtung sei nun mal schwierig, so ergebe sich im Haushaltsjahr 2021 ein relativ hohes Betriebskostendefizit von rund 143.000 Euro. Abweichungen nach oben oder unten seien in deutlichem Umfang noch möglich. Während Günther Meindl mit der Haushaltsverabschiedung dieser Tagesstätte dann noch warten wollte, erklärte der Bürgermeister, dass man vorerst in der Haushaltsunsicherheit leben müsste und abgerechnet werde sowieso am Ende genau.

Auch dieser Haushaltsplan wurde mehrheitlich gegen die Stimme Veths gebilligt.

